Cubana enseña todo lo compró durante su viaje a Cuba: "Los precios son para los turistas, pero miren qué bello"

Una joven identificada como Daniela compartió en TikTok un video mostrando todo lo que trajo de su reciente viaje a Cuba, desde accesorios artesanales hasta prendas de vestir típicas de la isla, en una publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
Daniela contó que visitó una feria de artesanías en La Habana —que cree fue la de Cuatro Caminos— donde encontró productos típicos orientados al turismo a precios que, según ella, esta vez sí pudo pagar. «Los precios son hechos para los turistas, entonces nunca me la había podido comprar hasta ahora que fui y la agarré por un muy buen precio», explicó.
La pieza que más la emocionó fue una cartera de cuero personalizada con su nombre y la palabra «Cuba», a la que el vendedor le sumó de regalo un bolso pequeño. «Por fin tengo mi cartera artesanal típica de las ferias para turistas de Cuba», escribió en la descripción del video.
Entre los accesorios que adquirió para ella misma destacan un dije con la bandera cubana —«en cuanto lo vi dije tiene que ser mío»—, un anillo elaborado con una moneda antigua de plata de 1948 y otro confeccionado con la concha de un caracol que, según le informaron en la feria, es endémico de las playas de Matanzas. También se llevó un llavero con una tapa de Habana Club.
Para su pareja Miguel Ángel, aficionado al béisbol, Daniela pensó en cada detalle: un bate en miniatura, una pelota con su nombre grabado y un vaso tequilero con sus iniciales. Además, le trajo una guayabera verde de la marca Criolla. «Miren qué belleza, es un verde precioso [...] es una guayabera original de la marca Criolla, que es la marca que se encarga de hacer las guayaberas», describió con entusiasmo.
Para ella misma eligió un blazer de lino 100% de esa misma marca, luego de no encontrar el vestido guayabera que buscaba en un color que combinara con la prenda de su pareja. «Me quedó lindísimo [...] esto es lino, es cien por ciento lino y me quedó precioso», afirmó.
La guayabera es considerada la prenda más icónica de Cuba, confeccionada en lino con su característico diseño de cuatro bolsillos y columnas de pliegues, y figura entre los souvenirs más buscados por quienes visitan la isla junto con el ron, la bisutería artesanal y los artículos de béisbol.
Daniela también mencionó haber comprado regalos adicionales para amistades que prefirió no mostrar en el video. «Compré otras cositas para regalar a otras amistades, pero no las estaré mostrando todavía [...] para no arruinar lo que vendría siendo su primera impresión», explicó al cierre del video.
Preguntas frecuentes sobre los recuerdos y compras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué compras realizó Daniela durante su viaje a Cuba?
Durante su viaje a Cuba, Daniela compró accesorios artesanales y prendas de vestir típicas de la isla, incluyendo una cartera de cuero personalizada, un dije con la bandera cubana, anillos hechos con monedas antiguas y concha de caracol, así como una guayabera y un blazer de lino de la marca Criolla.
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¿Qué es una guayabera y por qué es significativa en Cuba?
La guayabera es una prenda icónica de Cuba, confeccionada en lino, con un diseño característico de cuatro bolsillos y columnas de pliegues. Es uno de los souvenirs más buscados por los turistas que visitan la isla, junto con el ron, la bisutería artesanal y los artículos de béisbol.
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¿Cómo afecta la escasez económica en Cuba las compras de los residentes y visitantes?
La crisis económica en Cuba ha llevado a una escasez significativa de productos, obligando a los residentes a priorizar y planificar meticulosamente sus compras. Los turistas, como Daniela, encuentran que los precios están orientados al turismo, lo que les permite adquirir productos que los residentes a menudo no pueden costear.
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¿Qué impacto tiene la diáspora cubana en la economía local a través de envíos y compras?
La diáspora cubana desempeña un papel crucial en la economía local mediante el envío de paquetes con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Este apoyo es vital para muchas familias en la isla, ya que el desabastecimiento y la inflación han reducido drásticamente el acceso a bienes esenciales.
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