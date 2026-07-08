Cubanos siguen sin ver el donativo de China: apenas 5 libras de arroz en algunos lugares

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El Ministerio de Comercio Interior anunció en su página de Facebook la distribución de cinco libras de arroz por consumidor en Santiago de Cuba, correspondiente al donativo de la República China, junto a diez onzas de frijoles, diez onzas de chícharos y compotas para niños del mes de mayo.

El anuncio lo realizó Camilo Ernesto Machado, Director Provincial de Venta de Mercancía del GECI Santiago, pero la publicación desató de inmediato una avalancha de quejas de cubanos de prácticamente todas las provincias del país, que denunciaron no haber recibido nada o haber recibido cantidades menores.

Desde Matanzas, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Villa Clara, Guantánamo, Granma, Artemisa, Mayabeque y Quivicán, los comentarios en la publicación oficial coincidieron en un mismo reclamo: el arroz chino no ha llegado, o llegó tarde y en menor cantidad.

«En Pilón, Granma, desde diciembre de 2025 no vemos arroz», escribió Deisy Vázquez Díaz, quien además señaló que los cigarrillos en ese municipio se venden a 600 pesos siendo un recurso del Estado.

En Colón, Matanzas, la situación fue aún más irregular: «Aquí dieron dos libras por tarjeta en la bodega del combinado del reparto Frank País y las cobraron a 170 pesos. Yo no alcancé», relató Josefa Mendoza Romero, evidenciando que el producto no solo llegó en menor cantidad sino que además se cobró, contradiciendo el carácter de donativo.

En Sagua la Grande, Villa Clara, solo reportaron cuatro libras, no cinco.

En Mayabeque, un ciudadano describió la libreta como «una figura decorativa», mientras en Ciego de Ávila, Carmen Campos denunció que los productos «los ponen en un almacén a esperar» y que un aceite anunciado hace dos meses tampoco ha aparecido.

La demora en la distribución también fue blanco de críticas. «Esto será para el año que viene, porque ahora fue que llegó el donativo anunciado hace tres meses. Nunca hay transporte y el tren de carga parece que también desapareció», escribió Fajardo Ramírez.

El arroz que se distribuye forma parte de un paquete de ayuda aprobado por Xi Jinping en enero de 2026: 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera.

El primer lote de 15,600 toneladas llegó al puerto de La Habana el 26 de marzo de 2026 a bordo del buque Loyalty Hong.

Según el régimen, esas primeras 15,000 toneladas se distribuyeron entre marzo y abril en todas las provincias, beneficiando a 9.6 millones de consumidores.

Sin embargo, los testimonios ciudadanos contradicen esa versión: varias provincias aún no han recibido el producto en julio, meses después de aquella distribución oficial.

La crisis logística es estructural: escasez de combustible para el transporte, colapso del tren de carga y concentración de los productos en las cabeceras provinciales sin que lleguen a los municipios.

«Llegará septiembre y algunas bodegas de la provincia no sabrán ni a qué saben esos productos. Todo se queda en la cabecera provincial», advirtió Jose Enrique Rizo De Los Santos.

El trasfondo es una emergencia alimentaria sin precedentes en Cuba: la producción nacional de arroz cayó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas entre 80,000 y 111,000 toneladas en los últimos dos años, cubriendo menos del 20% de la demanda interna.

El 96.91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program, y el 33.9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los últimos 30 días.

«¿Por qué no quitan la libreta de una vez y por todas y se evitan tantas faltas de respeto?», resumió Anay Aday la frustración generalizada ante un sistema de racionamiento que, desde 1962, prometía garantizar la alimentación básica y que hoy depende de la caridad internacional para sostenerse.