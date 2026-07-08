Vecinos denuncian a presunto miembro del MININT por cazar aves en parque habanero

Vecinos señalan a presunto miembro del MININT por disparar contra aves en parque habanero (Imágenes mejoradas con IA)

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Un presunto trabajador del MININT ha sido señalado este miércoles por vecinos del Reparto Sevillano, en el municipio Diez de Octubre de La Habana, por cazar aves con una escopeta de perdigones en el parque del barrio, un espacio frecuentado por niños y adultos mayores.

La denuncia fue publicada por Verónica Cruz en el grupo de Facebook Huellas Callejeras de Cuba, donde compartió varias fotos de al menos dos hombres adultos implicados.

Según Cruz, la situación no es un hecho aislado: «Durante la tarde de hoy y hace varios días ya, estos individuos (uno de ellos trabajador del MININT) pasean por los alrededores del parque Sevillano con una escopeta de perles cazando aves, parque donde hay niños y personas mayores escapando del calor de los apagones y a los que pueden herir ya que su puntería no es la mejor».

La denunciante advirtió sobre el peligro que representa la situación: «Hoy son aves, mañana pueden ser gatos, perros o a las mismas personas sólo porque están aburridos».

En una de las fotografías publicadas se observan menores de edad en las inmediaciones de los cazadores, lo que añade un componente de riesgo público a la denuncia.

El hecho habría ocurrido en la calle Jorge, entre D’Strampes y Úrsula, en el reparto Sevillano, municipio Diez de Octubre, en una zona ubicada a menos de un kilómetro de Villa Marista, conocida sede del Departamento de Seguridad del Estado del MININT.

La cercanía hace más llamativa la denuncia contra un hombre señalado como presunto miembro de ese ministerio, quien habría actuado con aparente impunidad en el área.

Cruz también cuestionó la ausencia de controles: «¿Dónde están los permisos para portar armas, cuál es la necesidad de cazar animales inocentes, dónde están las patrullas y la policía cuando se dan estos casos?»

La denuncia cita explícitamente la violación del Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal, que prohíbe la caza ilícita de fauna silvestre en Cuba.

Los comentarios en la publicación reflejan indignación generalizada. «¿Qué policía? Si ya no hay ni policías, ahí hay envases de policía», escribió Ihosvanni González.

Ivi Yanes preguntó: «¿Hasta dónde hemos llegado? Cazando en plena calle, en un parque».

Otros usuarios vincularon el hecho a la crisis alimentaria que atraviesa Cuba.

Taimi Cartaya resumió el sentir de muchos con una frase escueta: «La involución del 'Hombre Nuevo'».

Ibis Chiong Rodríguez señaló las consecuencias ecológicas del hecho: «Hay aves que están buscando alimentos para sus crías. Si no regresan al nido, sus pichones mueren de hambre, sed y frío. En este maldito país no hay respeto por ninguna forma de vida. Es un horror».

Frases como «le apretó el hambre» o «se hacen una sopa» aparecieron en varios comentarios, en un contexto donde un alto por ciento de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos según datos de junio de 2026.

Este episodio no es el primero de su tipo en La Habana. En octubre de 2025, la organización BAC-Habana alertó sobre el uso de trampas ilegales para capturar aves migratorias en el Parque Metropolitano de la capital, lo que apunta a un patrón de caza ilegal de fauna en espacios públicos habaneros.