«Páguenme 30 mil y lo mantengo»: la propuesta de un cubano al gobierno de Matanzas

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Un fotógrafo matancero conocido en redes sociales como El Matancero Errante publicó una irónica «propuesta formal» al Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas: se ofrece a mantener la Plaza de la Vigía limpia y pintada, pero con condiciones que el Estado debería cumplir por obligación propia.

Dariel Vicedo, autor de la publicación que circula en Facebook, detalla sus «obligaciones»: limpiar el parque dos veces al día y pintarlo completamente cada tres meses.

A cambio, exige al gobierno provincial que le pague 30,000 pesos cubanos mensuales por transferencia, instale una toma de agua cercana, le provea de implementos de limpieza y pintura, instale alumbrado público de energía solar, y contrate a un vigilante nocturno.

Ese vigilante, precisa Vicedo, sería para evitar «el fecalismo al aire libre, los contratos sexuales informales y la instalación mendicante» en la plaza.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran el estado real del lugar: muros cubiertos de grafitis con leyendas como «BAÑO PÚBLICO» y «TUGAY», y el suelo deteriorado.

La reacción en redes fue amplia.

«Dios mío... hace meses que no voy a Matanzas, no puedo creer que el parque esté así y que las autoridades no hayan hecho nada al respecto», escribió un usuario.

Otro fue más escéptico: «No te preocupes, descansa, que nada de eso te darán; vale tu buena intención y voluntad».

Los 30,000 CUP que Vicedo pide como salario mensual equivalen a más de cuatro veces lo que cobra un médico especialista cubano, cuyo sueldo oscila entre 5,810 y 7,500 pesos.

Un comentarista lo señaló sin rodeos: «¿Tú sabes que un médico especialista cobra unos 7 mil al mes no?»

El comentario que mejor resumió el cinismo colectivo ante la desidia oficial lo dejó Roberto Armando Hernández con tres palabras en mayúsculas: «EL BLOQUEO NO LO PERMITE».

La propuesta no es un ofrecimiento genuino, sino una denuncia en clave irónica: el ciudadano le pone precio a lo que el Estado debería garantizar sin condiciones en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Cuba.

Quizás sin proponérselo, él señaló algo evidente: el gobierno cubano es incapaz —o no tiene voluntad— de destinar ese monto para preservar uno de sus espacios históricos más importantes.

La Plaza de la Vigía es el núcleo fundacional de Matanzas, establecido el 12 de octubre de 1693. En su entorno se encuentran el Teatro Sauto, el Palacio de Junco —sede del Museo Provincial, construido en 1838— y el Palacio de Justicia, inaugurado en 1826.

El abandono no es nuevo. En abril de 2025, el Teatro Sauto ya había denunciado el vandalismo diario en sus portales sobre la plaza: inscripciones groseras, uso sistemático como baño público, robo de cadenas y ausencia total de vigilancia nocturna.

Más de un año después, Vicedo enumera exactamente los mismos problemas, lo que evidencia que el gobierno no tomó ninguna medida.

El deterioro de la plaza se enmarca en un patrón más amplio.

En junio pasado se denunciaron salideros en el Teatro Sauto recién restaurado, y ese mismo mes se alertó sobre el abandono del emblemático puente Lacret Morlot, una estructura patrimonial en peligro de colapso.