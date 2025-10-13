Alertan sobre uso de trampas ilegales para capturar aves migratorias en zonas de La Habana

Vídeos relacionados:

El uso de trampas ilegales para capturar aves migratorias ha generado preocupación entre activistas y defensores del bienestar animal en La Habana, donde se han detectado jaulas trampa en zonas como el Cotorro y el Parque Metropolitano.

Bienestar Animal Cuba, en su capítulo habanero (BAC-Habana), denunció este sábado en Facebook que las aves que llegan a la Isla tras largas travesías desde América del Norte enfrentan no descanso, sino redes, jaulas y capturas que ponen en riesgo su vida y su rol ecológico.

Según la organización, especies como azulejos, bijiritas y zorzales no solo enriquecen los ecosistemas por donde pasan, sino que actúan como controladores naturales de plagas y dispersores de semillas.

"Encerrarlas en jaulas para escuchar su canto es un acto cruel y profundamente injusto", advirtieron, señalando que muchas de estas aves mueren por estrés, dejan de alimentarse o pierden su plumaje al ser privadas de su libertad.

Otras sobreviven solo para repetir, en cautiverio, un canto que ha perdido su sentido.

Además de las consecuencias éticas y ecológicas, la práctica de capturar aves migratorias es ilegal en Cuba.

El Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal prohíbe expresamente la retención de animales silvestres sin autorización, y el país es firmante de convenios internacionales como la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

No obstante, la falta de vigilancia efectiva facilita que estas capturas ocurran año tras año, subrayó la organización protectora.

Muchas aves terminan vendidas como mascotas o encerradas en jaulas domésticas, mientras persiste la indiferencia ante un fenómeno que erosiona el equilibrio natural.

Las aves migratorias no pertenecen a ningún territorio, recordó BAC-Habana, sino que son parte del patrimonio común de la vida, y convertirlas en ornamentos es negarles su esencia.

La organización recalcó que mantener aves silvestres en cautiverio no es una muestra de afecto, sino una forma de egoísmo y desconocimiento.

Ese mismo día, BAC-Habana también denunció públicamente que han recibido presiones por su activismo.

"No intenten meternos más presión. Que no creemos en presión de nadie. Por años hemos aguantado", publicaron en otro mensaje.

Cuba es lugar de paso para más de 300 especies de aves migratorias cada año.

Su protección no es solo un deber ambiental, sino también una responsabilidad ética frente a seres vivos que simbolizan la libertad.

La caza de aves migratorias en Cuba no solo responde a motivaciones económicas por comercio ilegal o tenencia doméstica, sino que también se ha convertido en un acto desesperado frente a la crisis alimentaria.

El pitirre abejero, por ejemplo, se vende ya a 400 pesos la libra en el mercado negro del oriente cubano, reflejando cómo una especie protegida es vista como solución temporal para paliar el hambre.

Esta situación pone en riesgo el equilibrio ecológico, pues el ave migratoria cumple un papel clave como controlador de insectos.

El comercio de especies en peligro ha tomado dimensiones indignantes. Un hombre en Matanzas fue captado intentando subastar un halcón peregrino, una de las aves más veloces del mundo y en peligro de extinción, usando redes sociales para atraer compradores.

Aunque se desconoce si la operación fue concretada, el hecho pone en evidencia la impunidad con la que se manejan estas prácticas, así como la ausencia de una vigilancia efectiva que disuada la captura o comercialización de especies protegidas.

Las vías para obtener beneficio económico a través de estas aves incluyen también rutas clandestinas de exportación. En el aeropuerto internacional José Martí fue detenido un ciudadano cubano que intentaba sacar aves vivas ocultas en su equipaje, una muestra clara de cómo el contrabando de fauna silvestre se conecta con redes internacionales de tráfico ilegal.

Aunque las leyes cubanas prohíben estas prácticas, los mecanismos de control y sanción siguen resultando insuficientes ante la magnitud del problema.

