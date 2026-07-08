"Espero que la libertad de Cuba no dependa" de El Cangrejo: la respuesta de una cubana al apagón y al nieto de Raúl Castro

Mientras Cuba vivía este lunes su séptimo apagón total en 18 meses, la creadora de contenido Sisi Aguilera publicó un video en Facebook que resume con 52 segundos lo que millones de cubanos sintieron al recuperar la conexión a internet: incredulidad e indignación ante las declaraciones negociadoras de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro.

«Llevo tantas horas sin electricidad que ya perdí la cuenta», arranca Aguilera en el video, grabado desde Cuba en medio del colapso del Sistema Electroenergético Nacional. Sin luz, sin internet y sin agua, describe la experiencia de millones de cubanos que ese mismo día soportaban cortes que en algunas provincias superaron las 87 horas consecutivas.

Cuando por fin recuperó la conexión, la noticia que encontró fue la entrevista exclusiva de USA Today con El Cangrejo, publicada ese mismo lunes, en la que el coronel del Ministerio del Interior se ofreció a negociar directamente con Donald Trump: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

La reacción de Aguilera fue inmediata: «No puedo evitar preguntarme por qué ahora y no antes. ¿Qué cambió?».

Su respuesta se volvió viral. El video acumuló más de 104,000 reproducciones, cerca de 5,800 likes y 263 comentarios en pocas horas, convirtiéndose en uno de los testimonios más compartidos sobre la crisis energética y la maniobra política de la familia Castro.

Aguilera calificó la oferta negociadora como «una medida desesperada, tomada en un momento de profunda crisis», y cerró con una frase que resume el escepticismo de buena parte de la población: «Lo único que espero es que la libertad que necesita Cuba no acabe en ese túnel tan oscuro».

El contexto que rodea las declaraciones de El Cangrejo alimenta esa desconfianza. Según la entrevista de USA Today, el nieto de Raúl Castro reconoció la existencia de más de 1,200 presos políticos y afirmó que Cuba podría liberarlos «bajo las condiciones adecuadas», aunque advirtió que «la verdad no es absoluta» e insistió en que jamás sacrificaría los principios de la revolución ni el sistema político cubano.

Al mismo tiempo, imaginó una Cuba donde la gente «pueda comprar foie gras en los supermercados», mientras la mayoría de los cubanos sobrevive con salarios de unos 2,000 pesos mensuales —aproximadamente 10 dólares— y soporta apagones que la Unión Eléctrica confirmó con un escueto comunicado: «Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas».

El contraste entre el discurso de El Cangrejo y la realidad que viven los cubanos también indignó al humorista Ulises Toirac, quien respondió públicamente con una pregunta: «¿Cuál es la Revolución que decide quién debe dar un paso al frente y quiénes atrás?».

El apagón del lunes fue el más grave de una crisis energética que lleva meses batiendo récords. El 3 de julio, el déficit eléctrico alcanzó 2,206 MW, con una disponibilidad de generación de apenas 944 MW frente a una demanda de 3,150 MW, con once unidades termoeléctricas fuera de servicio.

La situación se agrava por la interrupción del suministro de petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro por EE.UU. y el deterioro del parque termoeléctrico.

Mientras tanto, El Cangrejo admitió en la misma entrevista que «las negociaciones con la administración Trump no han avanzado» y que «la realidad es que no» han tenido resultados concretos.