Edificio de 12 plantas en Santa Clara lleva casi 5 días sin luz ni agua: «¿Cómo suben 12 pisos un cubo de agua?»

Edificio 12 plantas en Santa Clara. Foto © Facebook/Ismary Rodriguez

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Más de un centenar de familias que viven en un edificio de 12 plantas del reparto El Sandino, en Santa Clara, llevan más de 112 horas consecutivas sin electricidad, una situación que también las ha dejado sin agua corriente debido a que el inmueble depende de turbinas eléctricas para el bombeo.

La denuncia fue difundida por el rapero villaclareño Omar Mena, residente en Estados Unidos, quien publicó el caso en Facebook el martes 7 de julio, cuando el edificio ya acumulaba 96 horas sin servicio eléctrico. Al momento de publicarse esta información, el apagón supera las 112 horas.

Según explicó el artista, los vecinos han reportado la avería en múltiples ocasiones sin obtener una solución.

«La respuesta es que se solucionará con brevedad. Bueno, todos conocemos la brevedad de la revolución», escribió.

La prolongada interrupción del servicio ha provocado la pérdida de alimentos y ha agravado las condiciones de vida de los residentes. Sin electricidad, las bombas no pueden impulsar el agua hacia los apartamentos, dejando a todo el edificio sin suministro.

«Llegan reportes de comida botada, de que al ser un edificio necesita turbinas para el bombeo y suministro de agua», señaló Mena.

El rapero puso especial énfasis en la situación de los adultos mayores que viven en el inmueble y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades.

«Recordemos que la juventud un poco se puede defender, pero ¿qué hay de los ancianos que ahí viven? ¿Cómo resuelven estos temas? ¿Cómo suben 12 pisos un cubo de agua sin elevador?», preguntó.

Su publicación concluye con un mensaje dirigido al Gobierno de Santa Clara: «Gobierno de Santa Clara, deje la burla».

Un problema que se repite

La situación recuerda otros episodios recientes provocados por el deterioro del sistema eléctrico cubano. En marzo de este año, un edificio en Matanzas permaneció más de 100 horas sin electricidad debido a la rotura de un cable neutro, mientras que en junio una sobrecarga tras un apagón provocó explosiones y daños en 14 viviendas de Santa Clara.

A los problemas eléctricos se suman las condiciones de insalubridad denunciadas por vecinos de estos inmuebles. El pasado 5 de julio, una residente calificó los edificios de 12 plantas de Santa Clara como «vertederos», denunció la presencia de mosquitos, ratas y malos olores, y pidió la intervención de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara.

Villa Clara, entre las provincias más afectadas

El caso ocurre en medio de la peor crisis energética que vive Cuba en décadas. El pasado lunes 6 de julio, el país sufrió el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en apenas 18 meses y el tercero de 2026, tras la salida de la termoeléctrica de Nuevitas.

Aunque la Unión Eléctrica informó que el sistema quedó interconectado nuevamente durante la madrugada del miércoles, los apagones continúan debido al enorme déficit de generación, que para el horario pico supera los 2,017 MW.

En Villa Clara la situación sigue siendo especialmente crítica. El director del Despacho de Carga provincial, Yadier Ruiz, informó a la emisora CMHW que este miércoles la provincia dispone de apenas 50 MW de generación, suficientes para alimentar solo 47 circuitos, mientras permanecen activas 140 averías secundarias, de las cuales 115 se concentran en Santa Clara. Municipios como Ranchuelo y Santo Domingo continúan completamente sin servicio eléctrico desde el colapso del lunes.

El creciente malestar social por los prolongados apagones también se ha reflejado en las calles. Durante la madrugada de este miércoles se reportaron cacerolazos en Alamar y La Hata, en Guanabacoa, donde vecinos incluso incendiaron montones de basura como forma de protesta.