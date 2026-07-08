Sorprende a su madre en el aeropuerto de Cuba: «Esperaba un paquete, sin saber que su paquete era yo»

Una cubana emigrada organizó un reencuentro sorpresa con su madre en la isla y lo documentó en un video que publicó en TikTok, acumulando miles de visualizaciones en pocos días.

La protagonista, identificada como Lianet González (@lianetgonzlezprez), recurrió a un engaño afectuoso para que su madre no sospechara nada: le hizo creer que iría al aeropuerto a recoger un paquete que le había enviado. Lo que la mujer no imaginaba era que ese «paquete» era su propia hija. «Esperaba un paquete, sin saber su paquete era yo», escribió Lianet para describir el momento.

Este tipo de sorpresas en aeropuertos cubanos se ha convertido en una tendencia viral recurrente en TikTok durante 2025 y 2026, impulsada por el dolor de la separación familiar que vive la diáspora cubana. El recurso del «paquete» —hacer creer a los familiares que van a buscar un envío cuando en realidad llega el emigrado— aparece una y otra vez en estos videos.

Detrás de cada uno de estos videos hay una historia de separación forzada. Desde 2021, más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos en lo que se considera el éxodo más grande de la historia reciente de la isla, impulsado por la crisis económica, los apagones, la escasez y la represión política del régimen.

Esa diáspora masiva ha generado separaciones que se extienden de meses a décadas, y TikTok se ha convertido en el espacio donde esas familias procesan colectivamente tanto el dolor de la distancia como la alegría del regreso.