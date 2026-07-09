Florida registra un millón de rayos en 2026 y más de 200 mil solo en una semana, según meteorólogo local

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Florida ha superado el millón de descargas eléctricas en lo que va de 2026, y más de 200,000 de esas ocurrieron en apenas una semana, según datos compartidos por el meteorólogo Matt Devitt.

«Un millón de rayos. Esa es la cantidad que Florida ha registrado hasta ahora en 2026 según datos recientes. De hecho, hemos tenido más de 200,000 solo en la última semana, y se esperan muchos más», escribió Devitt en su publicación.

La cifra llega en pleno apogeo de la temporada de tormentas eléctricas de verano, cuando la actividad eléctrica en el estado alcanza sus niveles más altos del año.

La peligrosidad de esta temporada quedó en evidencia el viernes 4 de julio, cuando un hombre murió y tres personas resultaron heridas tras ser alcanzados por un rayo mientras nadaban frente a Fort Myers Beach, según informó The Weather Channel.

Lo que hace el caso especialmente impactante es que, según Gulf Coast News, solo hubo una descarga eléctrica en un radio de 15 millas del área en ese momento.

«Realmente no era una tormenta particularmente fuerte», explicó Rob Duns, meteorólogo de Gulf Coast News.

«Cada vez que hay un rayo nube-tierra, es una situación peligrosa. Y desafortunadamente para esas personas que simplemente disfrutaban de la playa, resultó mortal con ese único rayo», agregó.

Florida lidera el país en muertes por rayos entre 2016 y 2025, con 51 fallecidos, según el Consejo de Seguridad contra Rayos. Texas ocupa el segundo lugar con 21 muertes en el mismo período.

Incidentes previos en playas de Florida ilustran que el peligro no es nuevo: un rayo impactó a tres miembros de una familia cubana en una playa en septiembre de 2024, y un joven de 29 años murió tras ser alcanzado por un rayo en una playa en junio de 2025.

Sin embargo, este volumen de actividad eléctrica en 2026 contrasta con el año anterior, cuando Florida perdió su histórico título de capital de los rayos de Estados Unidos ante Oklahoma, según reportes de las empresas AEM y Vaisala publicados en enero de 2026.

En 2025, Oklahoma registró alrededor de 73 destellos por milla cuadrada, mientras que la comunidad de Shady Grove fue declarada la capital nacional de rayos con 3,005 eventos por milla cuadrada.

A pesar de ese retroceso estadístico, Florida sigue siendo uno de los estados más propensos a tormentas eléctricas del país, con los 67 condados del estado registrando actividad de truenos y rayos durante todo el año.