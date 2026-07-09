Italia mantiene a más de 200 médicos cubanos pese a la presión de Washington

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La región italiana de Calabria se niega a prescindir de sus más de 200 médicos cubanos a pesar de la presión diplomática de la administración Trump, que califica estas misiones de «tráfico humano» y «esclavitud moderna», según un reportaje de la agencia AP.

«Las brigadas médicas cubanas son una fuente clave de dinero en efectivo para el régimen en quiebra», señaló el Departamento de Estado en una respuesta enviada por correo electrónico a la agencia de prensa.

En el caso concreto de Calabria, la región ha firmado contratos individuales con cada médico y deposita los salarios directamente en cuentas bancarias italianas, en lugar de pagar a la agencia estatal cubana.

Sin embargo, los propios galenos reconocieron a la AP que envían hasta la mitad de sus ingresos a Cuba.

«Somos conscientes de la situación económica que atraviesa Cuba. Es una contribución que hacemos voluntariamente porque Cuba nos formó, nos educó y nos convirtió en médicos», explicó la especialista en medicina de urgencias Zoila Yakelin Arevalo Cruz.

La cardióloga Daysi Luperon Loforte rechazó la etiqueta impuesta desde Washington: «No nos consideramos esclavos modernos en absoluto, como alguien nos llamó. Amamos a nuestro país, hacemos una contribución económica y estamos felices de hacerlo».

El gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, miembro de Forza Italia —partido de raíces anticomunistas—, recibió en febrero a Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, y al cónsul general en Nápoles.

La reunión fue cordial, pero Hammer dejó claro que Washington preferiría fuentes alternativas de personal médico.

«Tuve algunas presiones también durante la administración Biden. Pero la presión creció con Trump», admitió Occhiuto, quien no obstante se mantuvo firme: «He reiterado al embajador Hammer que necesito mantener los hospitales abiertos y que tengo la intención de mantener a los médicos cubanos que están actualmente en Italia en sus puestos».

El gobernador reconoció que le gustaría triplicar la plantilla cubana hasta unos 1,000 médicos, pero se ha contenido para no irritar más a Washington.

El jefe médico del hospital de Polistena, Francesco Moschella, resumió la situación anterior a la llegada de los cubanos en enero de 2023: «Era un desastre. Yo solo mantenía abierta la sala de urgencias».

Lo que Washington denuncia es un esquema en el que el régimen cubano cobra tarifas de mercado a los países receptores y le entrega a los médicos apenas una fracción de ese dinero, quedándose con el resto a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), entidad vinculada al conglomerado militar GAESA.

El Departamento de Estado estima que estas misiones generan entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales para La Habana, convirtiéndolas en su principal fuente de divisas, por encima del turismo.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ido más lejos, acusando al programa de constituir una «forma de tráfico humano», en referencia a que el gobierno cubano retiene la mayor parte de los salarios y, según denuncias, confisca pasaportes.

La presión estadounidense sí ha surtido efecto en otros países.

En marzo de 2026, Jamaica puso fin a un acuerdo de cooperación médica de casi 50 años con Cuba, afectando a cerca de 300 trabajadores sanitarios, y Honduras expulsó a más de 150 médicos cubanos.

El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2025 una enmienda que condena oficialmente las brigadas médicas cubanas como «esclavitud moderna» y «trabajo forzado», y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó ese mismo mes un informe de 199 páginas recomendando a los países americanos retirarse del programa.