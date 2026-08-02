Lo que más golpeó a un antropólogo forense cubano en las labores tras terremotos en Venezuela

Una mujer joven que llegó una y otra vez a la morgue improvisada de La Guaira con los restos de sus familiares fue el caso que más marcó al antropólogo forense cubano Yoel Monzón González durante su misión en Venezuela tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026. Así lo relató el especialista en una entrevista publicada este domingo por el diario oficialista Juventud Rebelde.

El caso comenzó desde los primeros días de la misión. La mujer llegó primero con el cadáver de su madre, cuya identidad fue confirmada. Dos días después regresó con los restos de una niña de cuatro años; seis días más tarde, con los de otra niña de seis. Cada visita dejaba más visible el deterioro físico y emocional de aquella madre.

«Casi antes de irnos llegó con un niño de 15 años, y eso para mí ya fue muy fuerte porque recordé a mi hijo de 16. Entonces la madre se me acercó y me dijo: sólo me falta encontrar a mi niña de ocho años… Estaba resignada con su situación, pero le preocupaba que ya casi nos íbamos. Finalmente se apareció con su otra niña y ahí sí tuve que "coger un diez" y apartarme unos minutos ante esa realidad tan triste… Me repuse al cabo del rato, pero su caso me llegó hondo como ser humano», narró el especialista al entrevistador Hugo García.

En total, aquella mujer perdió a cinco familiares en el desastre. «Así, conocimos varias familias que perdieron casi todos sus miembros», añadió.

El impacto de trabajar con menores fue una constante durante toda la misión. «En Cuba es poco frecuente trabajar con niños víctimas. En esta ocasión, más del 60 por ciento de los casos que vimos tenían menos de 17 años al morir, algunos apenas pocos meses o dos, tres años de edad», subrayó el forense, quien acumula 23 años de trayectoria en criminalística y antropología física.

Monzón González trabajó 30 días sin descanso en esa instalación de emergencia como parte de la Brigada 91 del Contingente Internacional Henry Reeve, que llegó a Venezuela el 29 de junio. El equipo forense cubano —ocho especialistas entre médicos legistas, dos antropólogos forenses y un técnico tanatólogo— era, según reportes del 5 de julio, el único grupo internacional especializado en identificación de cadáveres operando junto al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela, con una capacidad de entre 50 y 60 identificaciones diarias.

Las condiciones fueron extremas desde el primer momento. «Eran momentos muy tensos… Algunas víctimas venían fragmentadas, sus cuerpos podían estar putrefactos o calcinados, porque hubo incendios. Otros llegaron con amputaciones porque murieron en los hospitales donde recibieron atención de emergencia», describió.

El doblete sísmico del 24 de junio —dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos— dejó 5,208 fallecidos según el parte oficial del 20 de julio, con 16,740 heridos y 17,907 personas sin vivienda.

El equipo también identificó a víctimas cubanas. La embajada alertó al grupo desde su llegada sobre compatriotas desaparecidos —al menos 32 fueron reportados como tales y al 3 de julio se confirmó la muerte de al menos ocho ciudadanos cubanos—. En un momento dado llegaron dos fallecidos: una madre y su hijo, cuya identidad fue confirmada con información del esposo venezolano.

A pesar de la dureza vivida, Monzón González rechazó la imagen de frialdad asociada a los forenses: «Aunque a veces nos ven como personas frías, no es cierto: tenemos sentimientos y nos duele lo que está pasando, pero nuestra función como científicos tenemos que cumplirla». El especialista se desempeña al frente del equipo de antropología forense del servicio provincial de Medicina legal de Matanzas.

Al concluir la misión, la brigada médica cubana le otorgó la Medalla 16 de Abril y el gobierno venezolano lo reconoció con la Medalla Héroe de Venezuela de Segunda Clase. El mayor reconocimiento, sin embargo, lo encontró en otro gesto: «Esas familias que nos ponían las manos sobre los hombros en muestra de agradecimiento y nos buscaban para estar seguros… ese fue el reconocimiento mayor».