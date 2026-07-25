Díaz-Canel llama héroes a médicos cubanos tras sanciones de EE.UU. al MINSAP

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este viernes el hospital docente clínico-quirúrgico «Joaquín Albarrán Domínguez» en La Habana y aprovechó la ocasión para elogiar el «heroísmo» de los trabajadores de la salud, apenas un día después de que Washington sancionara al ministro de Salud Pública y a las principales estructuras del programa de misiones médicas cubanas.

El mandatario del régimen describió ante directivos y personal del centro, conocido popularmente como el Clínico de 26, una realidad que él mismo reconoció como dramática: «Nuestros médicos y enfermeras llegan todos los días después de largas noches de apagón, muchas veces a pie por la falta de combustible, a ocupar sus puestos en nuestras instituciones de salud».

Lo que Díaz-Canel presentó como heroísmo es, en rigor, el resultado de décadas de abandono institucional acumulado bajo la dictadura que él encabeza.

El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió en febrero de 2026 ante la agencia AP que el sistema sanitario cubano estaba «al borde del colapso», y en julio de 2025 había reconocido ante la Asamblea Nacional una «crisis estructural sin precedentes» con apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible.

Los números confirman ese colapso: 461 de 651 medicamentos esenciales sin existencias, más de 96,000 cirugías pendientes y apagones de hasta 20 horas diarias en hospitales, según reportes de mayo y junio de 2026.

La mortalidad infantil, uno de los indicadores que el propio Díaz-Canel mencionó durante su visita, escaló de 4,0 por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, y en La Habana llegó a 14 por 1,000 en los primeros meses de 2026.

Mientras el régimen invoca el heroísmo de sus médicos dentro de la Isla, los envía simultáneamente a misiones en el exterior donde el Estado retiene entre el 60% y el 97,5% de sus salarios, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de abril de 2026, basado en 71 testimonios de profesionales desplegados en 109 países.

Esos mismos médicos que llegan a pie a sus hospitales en Cuba sobreviven con salarios equivalentes a unos 16 dólares mensuales, mientras el programa de exportación de servicios médicos generó miles de millones de dólares en 2025, con decenas de miles de profesionales desplegados en más de 50 países.

El Departamento de Estado de EEUU sancionó el jueves al ministro Portal Miranda, a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), a su directora Gretza Sánchez Padrón y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), calificando el programa de misiones de «trabajo forzado» y «tráfico de seres humanos».

Esa ronda de sanciones, amparada en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, designó en total a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen.

El Parlamento Europeo había aprobado en abril de 2025 una enmienda que describió las brigadas médicas cubanas como «esclavitud moderna» y «trabajo forzado», en línea con las conclusiones de la CIDH.

En su visita al Clínico de 26, Díaz-Canel también abordó el uso de inteligencia artificial y registros médicos electrónicos, señalando que esas herramientas «les va a abrir unas posibilidades tremendas, sobre todo en lo que tiene que ver con la plantilla», uno de los problemas que enfrenta el hospital.

El mismo viernes de la visita presidencial, el MINSAP confirmó en su cuenta en la red social X que la cuenta personal del ministro Portal Miranda había sido hackeada, acumulando así dos golpes en menos de 48 horas para la cartera de Salud Pública.

Cibernautas cubanos que reaccionaron a las declaraciones de Díaz-Canel señalaron la contradicción entre el discurso oficial y la realidad cotidiana: médicos que no tienen guantes, hospitales sin luz y pacientes que mueren esperando medicamentos que el Estado no puede garantizar, mientras el régimen cobra millones por exportar esa misma fuerza laboral al mundo.