Nueva avería golpea al SEN: sale de servicio la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos

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La Unión Eléctrica (UNE) informó este jueves que a las 14:48 horas salió del Sistema Electroenergético Nacional la Unidad 4 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos, por un fallo en el regulador de voltaje del generador.

La empresa estatal comunicó la avería con un escueto mensaje en sus redes sociales: «14:48 Horas sale del sistema eléctrico la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes por fallo en regulador de voltaje del generador».

La Unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes había sincronizado el martes último a las 8:40 p.m., luego del apagón masivo del lunes, cuando Cuba sufrió su séptima desconexión total del SEN en 18 meses y la tercera de 2026.

La salida de la Unidad 4 de Cienfuegos se suma a una larga cadena de averías que mantiene al SEN al borde del colapso permanente.

Además, el percance se produce en uno de los momentos más críticos para el sistema eléctrico cubano: apenas un día después de que el país registrara un récord histórico de déficit de 2,341 MW, y cuando la propia UNE pronosticaba para este jueves un déficit de 2,260 MW en el horario pico, con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

Según el reporte de la UNE de este miércoles, ya figuraban fuera de servicio las unidades 5, seis y ocho de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la unidad uno de la CTE Antonio Guiteras (Matanzas), la unidad seis de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas) y la unidad dos de la CTE Felton, en Holguín.

A ese cuadro se añaden las unidades en mantenimiento: la unidad tres de la CTE Habana, la unidad cinco de la CTE Nuevitas y las unidades cinco y seis de la CTE Renté, con limitaciones que suman 255 MW indisponibles.

Tras el apagón total del lunes, la reconexión nacional se completó en la madrugada del miércoles, pero el restablecimiento técnico no significó el fin de los cortes: a las seis de la mañana del miércoles la disponibilidad era de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 2,750 MW.