Nueva avería golpea al SEN: sale de servicio la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos

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La Unión Eléctrica (UNE) informó este jueves que a las 14:48 horas salió del Sistema Electroenergético Nacional la Unidad 4 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos, por un fallo en el regulador de voltaje del generador.
La empresa estatal comunicó la avería con un escueto mensaje en sus redes sociales: «14:48 Horas sale del sistema eléctrico la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes por fallo en regulador de voltaje del generador».
La Unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes había sincronizado el martes último a las 8:40 p.m., luego del apagón masivo del lunes, cuando Cuba sufrió su séptima desconexión total del SEN en 18 meses y la tercera de 2026.
La salida de la Unidad 4 de Cienfuegos se suma a una larga cadena de averías que mantiene al SEN al borde del colapso permanente.
Además, el percance se produce en uno de los momentos más críticos para el sistema eléctrico cubano: apenas un día después de que el país registrara un récord histórico de déficit de 2,341 MW, y cuando la propia UNE pronosticaba para este jueves un déficit de 2,260 MW en el horario pico, con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW.
Según el reporte de la UNE de este miércoles, ya figuraban fuera de servicio las unidades 5, seis y ocho de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la unidad uno de la CTE Antonio Guiteras (Matanzas), la unidad seis de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas) y la unidad dos de la CTE Felton, en Holguín.
A ese cuadro se añaden las unidades en mantenimiento: la unidad tres de la CTE Habana, la unidad cinco de la CTE Nuevitas y las unidades cinco y seis de la CTE Renté, con limitaciones que suman 255 MW indisponibles.
Tras el apagón total del lunes, la reconexión nacional se completó en la madrugada del miércoles, pero el restablecimiento técnico no significó el fin de los cortes: a las seis de la mañana del miércoles la disponibilidad era de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 2,750 MW.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la causa de la salida de la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes?
La Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes salió de servicio por un fallo en el regulador de voltaje del generador. Este incidente agrava la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba, que ya enfrenta un déficit significativo de generación eléctrica.
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¿Cuál es el impacto de las averías en las termoeléctricas cubanas en el suministro eléctrico?
Las averías recurrentes en las termoeléctricas cubanas, como las que afectan a la CTE Carlos Manuel de Céspedes y otras plantas, provocan apagones prolongados y un déficit de capacidad de generación que supera los 2,000 MW en horarios pico. Esto deja a millones de cubanos sin electricidad durante largas horas, aumentando el malestar social.
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¿Cómo afecta la falta de combustible a la crisis energética en Cuba?
Cuba lleva más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo, lo que limita la capacidad del país para operar sus plantas termoeléctricas y otras fuentes de energía. Esta escasez de combustible contribuye significativamente al colapso del sistema eléctrico nacional y a los extensos apagones.
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¿Qué alternativas de generación eléctrica está utilizando Cuba ante la crisis?
Cuba está utilizando parques solares fotovoltaicos para contribuir a la generación eléctrica, pero estos no son suficientes para compensar el déficit nocturno cuando la demanda de energía es máxima. La generación solar no puede cubrir la caída de la generación térmica, lo que agrava la crisis energética.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.