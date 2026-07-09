Termoeléctricas caen como piezas de dominó: ahora sale de línea la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara

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La Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, quedó fuera de servicio este jueves a las 16:09 horas por un poro en el economizador, según reportó la Unión Eléctrica de Cuba.

La avería se produce apenas hora y media después de que la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, abandonara el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) por un fallo en el regulador de voltaje del generador, a las 14:48 horas.

Dos plantas en menos de dos horas. El patrón de colapso en cascada que ha definido la crisis eléctrica cubana de 2026 vuelve a repetirse en uno de los días más críticos para el sistema.

El economizador es un componente del sistema de calderas de las termoeléctricas; un poro —pequeña perforación o fisura— provoca fugas de agua o vapor que obligan a detener la unidad para su reparación.

Se trata del mismo tipo de falla que ha golpeado de forma recurrente a la CTE Antonio Guiteras, la principal del país, que acumuló 293 horas fuera de servicio en 2026 por problemas en ese componente.

La CTE Ernesto Guevara tiene una capacidad instalada de 295 MW y opera con crudo nacional, lo que representa un ahorro estimado de 400,000 dólares diarios para Cuba.

La planta arrastra un historial de averías en lo que va de año: el 21 de marzo sus tres unidades fallaron de forma simultánea; el 8 de abril la Unidad 1 salió por un fallo en el sistema de regulación de turbina; y apenas el 7 de julio esa misma unidad fue puesta en línea para contribuir al restablecimiento de la conexión eléctrica nacional tras el séptimo apagón total del SEN en 18 meses.

Al cuadro de averías del día se suman las unidades 5, 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez en Mariel, la unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras en Matanzas, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre en Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton en Holguín.

Detrás de la cadena de roturas hay factores estructurales que el régimen no ha podido —ni ha querido— resolver: plantas con más de cuatro décadas de operación, escasez crónica de piezas de repuesto y más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo, lo que limita aún más la capacidad de generación del país.