Termoeléctricas caen como piezas de dominó: ahora sale de línea la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara

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La Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, quedó fuera de servicio este jueves a las 16:09 horas por un poro en el economizador, según reportó la Unión Eléctrica de Cuba.
La avería se produce apenas hora y media después de que la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, abandonara el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) por un fallo en el regulador de voltaje del generador, a las 14:48 horas.
Dos plantas en menos de dos horas. El patrón de colapso en cascada que ha definido la crisis eléctrica cubana de 2026 vuelve a repetirse en uno de los días más críticos para el sistema.
El economizador es un componente del sistema de calderas de las termoeléctricas; un poro —pequeña perforación o fisura— provoca fugas de agua o vapor que obligan a detener la unidad para su reparación.
Se trata del mismo tipo de falla que ha golpeado de forma recurrente a la CTE Antonio Guiteras, la principal del país, que acumuló 293 horas fuera de servicio en 2026 por problemas en ese componente.
La CTE Ernesto Guevara tiene una capacidad instalada de 295 MW y opera con crudo nacional, lo que representa un ahorro estimado de 400,000 dólares diarios para Cuba.
La planta arrastra un historial de averías en lo que va de año: el 21 de marzo sus tres unidades fallaron de forma simultánea; el 8 de abril la Unidad 1 salió por un fallo en el sistema de regulación de turbina; y apenas el 7 de julio esa misma unidad fue puesta en línea para contribuir al restablecimiento de la conexión eléctrica nacional tras el séptimo apagón total del SEN en 18 meses.
Al cuadro de averías del día se suman las unidades 5, 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez en Mariel, la unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras en Matanzas, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre en Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton en Holguín.
Detrás de la cadena de roturas hay factores estructurales que el régimen no ha podido —ni ha querido— resolver: plantas con más de cuatro décadas de operación, escasez crónica de piezas de repuesto y más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo, lo que limita aún más la capacidad de generación del país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué están fallando las termoeléctricas en Cuba?
Las termoeléctricas en Cuba están fallando debido a problemas estructurales, como el envejecimiento de las plantas, la falta de mantenimiento adecuado y la escasez de piezas de repuesto. Estas condiciones han llevado a un patrón de averías recurrentes que afectan gravemente al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
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¿Cuál es el impacto de las averías en las termoeléctricas para la población cubana?
Las averías en las termoeléctricas han provocado apagones masivos que afectan a millones de cubanos, con cortes de electricidad que pueden durar hasta 24 horas. Estos apagones impactan negativamente en la vida diaria de las personas y en la economía del país.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis eléctrica?
Hasta ahora, el gobierno cubano no ha presentado soluciones estructurales a corto plazo para resolver la crisis eléctrica. Las reparaciones realizadas en las plantas son temporales y no abordan los problemas de fondo, como la falta de inversión y mantenimiento adecuado en las instalaciones energéticas.
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¿Cómo afecta la falta de combustible a la crisis eléctrica en Cuba?
La falta de combustible es una de las causas principales de la crisis eléctrica en Cuba. Sin el suministro adecuado de petróleo, las plantas termoeléctricas no pueden operar a plena capacidad, exacerbando el déficit de generación eléctrica y aumentando la frecuencia e intensidad de los apagones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.