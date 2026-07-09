Política española Soraya Rodríguez: "En una dictadura no hay ideologías, hay opresión de todas"

Policías vigilan calles de La Habana Vieja, en una imagen de noviembre de 2025

La exeuroparlamentaria Soraya Rodríguez lanzó este miércoles un llamado directo a la oposición cubana en la diáspora: dejar atrás las diferencias ideológicas y priorizar el acuerdo como condición indispensable para lograr una transición democrática en Cuba.

Rodríguez, quien fue eurodiputada de Ciudadanos e integrante del grupo liberal Renew Europe, hizo estas declaraciones en el tramo final de una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, en la que también abordó la Ley de Nietos española y el papel de Europa ante la crisis cubana.

El argumento central de la expolítica española fue contundente: «En una dictadura no hay ideologías, hay opresión de todas ellas». Con esa premisa, Rodríguez desmontó la lógica de las divisiones internas del exilio, señalando que lo que el régimen castrista ha perseguido nunca fue una corriente política concreta.

«En Cuba pensar diferente es lo que te ha marcado, te ha expulsado de tu país, te ha hecho ser un perseguido. No que lo que pensaras fuera de derechas o de izquierdas, sino pensar diferente al régimen», afirmó.

Desde esa base, Rodríguez argumentó que cualquier proceso de transición exige una actitud de solidaridad entre quienes piensan distinto: «En un proceso de transición hay que tener esa altura de miras, hay que ser muy solidario entre aquellos que piensan diferente».

Para la exeuroparlamentaria, el orden lógico es claro: primero la democracia, después el debate ideológico. «Para defender posiciones ideológicas diferentes primero hay que tener democracia en Cuba», subrayó.

Rodríguez también fue explícita sobre quién debe protagonizar ese proceso. «Solamente un diálogo político entre cubanos para los cubanos puede realmente acabar en una democracia para los cubanos». Y descartó cualquier expectativa de rescate externo: «No va a haber salvadores externos. Puede haber amigos que acompañen».

En ese rol de acompañamiento, señaló a Europa como el actor mejor posicionado. «Yo creo que esos amigos en estos momentos están más en Europa en el sentido de acompañar con un proceso de transición democrática que en otros sitios». Sin embargo, no eludió la autocrítica: «Lamentablemente creo, Tania, que no lo estamos [acompañando] como deberíamos».

El llamado de Rodríguez llega en un momento en que la oposición cubana ha dado pasos concretos hacia la unidad. El Acuerdo de Liberación, firmado en Miami en marzo de 2026, agrupa a más de 30 organizaciones del exilio y opositores dentro de la isla, y contempla tres fases: liberación, estabilización y democratización con elecciones supervisadas internacionalmente.

En junio, la coalición opositora y abogados cubanoamericanos se unieron para construir la infraestructura jurídica necesaria para esa futura transición, un paso que refuerza la institucionalización del proceso unitario.

Aun así, las divisiones internas siguen siendo reconocidas como un obstáculo por los propios actores del exilio, lo que da especial relevancia al mensaje de Rodríguez: «Es la hora del acuerdo, de la solidaridad, de pensar que solamente un diálogo político entre cubanos para los cubanos puede realmente acabar en una democracia para los cubanos».