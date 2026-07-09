«No aprendió ni a escribir»: Polémica por declaraciones racistas a Mbappé de una senadora paraguaya

Lo que comenzó como una derrota futbolística terminó convirtiéndose en un escándalo internacional de racismo. Tras la eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026, la senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una tormenta al publicar una serie de mensajes racistas contra Kylian Mbappé en la red social X que dieron la vuelta al mundo.
Al final del encuentro, Mbappé no le dio la mano al arquero del equipo contrario y celebró la victoria. Ante este gesto, la senadora respondió con una andanada de insultos que nadie esperaba de una legisladora en ejercicio.
«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo», escribió la senadora en X. Pero ahí no paró: en un segundo tuit añadió que Mbappé «no aprendió ni a escribir», que «en vez de leche materna chupaba cocos» y que «lo más instruido que escuchó eran chimpancés». Los mensajes se viralizaron rápidamente.
Mbappé no tardó en responder con un mensaje directo: «Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de difundir su odio y racismo por todo el mundo». El presidente Emmanuel Macron se sumó al respaldo con una frase que resumió el sentir general: «Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez».
El respaldo institucional fue masivo. La Federación Francesa de Fútbol anunció una denuncia penal, la Fiscalía de París abrió una investigación por «insultos públicos e incitación al odio», la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los comentarios y hasta el propio gobierno paraguayo «deploró y rechazó» las palabras de su senadora, aclarando que no representaban al pueblo guaraní. Amarilla, sin embargo, lejos de retroceder, escaló la polémica con nuevas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta.
Primero pidió disculpas a medias, alegando que «venía de una generación» donde esos comentarios eran habituales y que se estaba «deconstruyendo». Pero al día siguiente volvió a la carga en plena cámara de senadores, llamando a Mbappé «hijo de p***». Luego publicó una «carta abierta» acusándolo de «violencia de género y violencia política contra la mujer» y amenazándolo con acciones legales. En rueda de prensa remató con una advertencia que generó tanto asombro como carcajadas: «No te metas con los paraguayos, Mbappé; acá ya le metimos preso a Ronaldinho».
El escándalo no surgió en el vacío: antes del partido, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert ya había afirmado que su selección no se enfrentaría a Francia sino a «una selección de África», en alusión a la diversidad étnica del plantel galo. Mientras tanto, Mbappé sigue adelante en el torneo: con siete goles, comparte el liderato de la Bota de Oro junto a Messi y Haaland, y Francia se mide este jueves a Marruecos en los cuartos de final en Boston.
Preguntas frecuentes sobre la polémica racista de la senadora paraguaya hacia Mbappé
CiberCuba te lo explica:
¿Qué provocó la polémica racial de la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé?
La polémica comenzó tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla emitió comentarios racistas contra Kylian Mbappé en la red social X. Sus declaraciones generaron un escándalo internacional y condenas por racismo.
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¿Qué acciones tomaron las autoridades frente a los comentarios racistas de Celeste Amarilla?
Las autoridades respondieron con contundencia: la Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia penal, la Fiscalía de París inició una investigación por insultos públicos e incitación al odio, y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los comentarios. Además, el gobierno paraguayo rechazó las palabras de la senadora.
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¿Cuál fue la reacción de Kylian Mbappé ante los insultos de la senadora?
Kylian Mbappé respondió calificando a la senadora como "despreciable e indigna de su cargo" y afirmó que no representa a Paraguay. Defendió la pasión y el honor con que el pueblo paraguayo participó en el Mundial, condenando el odio y racismo de la legisladora.
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¿Qué impacto tuvo el incidente en el ámbito deportivo y político?
El incidente tuvo un impacto significativo tanto en el ámbito deportivo como político. El respaldo hacia Mbappé fue masivo, con declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y condenas internacionales. Asimismo, la polémica resaltó las tensiones raciales y la necesidad de abordar el racismo en el deporte y la política.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.