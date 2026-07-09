«No aprendió ni a escribir»: Polémica por declaraciones racistas a Mbappé de una senadora paraguaya

Lo que comenzó como una derrota futbolística terminó convirtiéndose en un escándalo internacional de racismo. Tras la eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026, la senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una tormenta al publicar una serie de mensajes racistas contra Kylian Mbappé en la red social X que dieron la vuelta al mundo.

Al final del encuentro, Mbappé no le dio la mano al arquero del equipo contrario y celebró la victoria. Ante este gesto, la senadora respondió con una andanada de insultos que nadie esperaba de una legisladora en ejercicio.

«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo», escribió la senadora en X. Pero ahí no paró: en un segundo tuit añadió que Mbappé «no aprendió ni a escribir», que «en vez de leche materna chupaba cocos» y que «lo más instruido que escuchó eran chimpancés». Los mensajes se viralizaron rápidamente.

Mbappé no tardó en responder con un mensaje directo: «Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de difundir su odio y racismo por todo el mundo». El presidente Emmanuel Macron se sumó al respaldo con una frase que resumió el sentir general: «Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez».

El respaldo institucional fue masivo. La Federación Francesa de Fútbol anunció una denuncia penal, la Fiscalía de París abrió una investigación por «insultos públicos e incitación al odio», la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los comentarios y hasta el propio gobierno paraguayo «deploró y rechazó» las palabras de su senadora, aclarando que no representaban al pueblo guaraní. Amarilla, sin embargo, lejos de retroceder, escaló la polémica con nuevas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Primero pidió disculpas a medias, alegando que «venía de una generación» donde esos comentarios eran habituales y que se estaba «deconstruyendo». Pero al día siguiente volvió a la carga en plena cámara de senadores, llamando a Mbappé «hijo de p***». Luego publicó una «carta abierta» acusándolo de «violencia de género y violencia política contra la mujer» y amenazándolo con acciones legales. En rueda de prensa remató con una advertencia que generó tanto asombro como carcajadas: «No te metas con los paraguayos, Mbappé; acá ya le metimos preso a Ronaldinho».

El escándalo no surgió en el vacío: antes del partido, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert ya había afirmado que su selección no se enfrentaría a Francia sino a «una selección de África», en alusión a la diversidad étnica del plantel galo. Mientras tanto, Mbappé sigue adelante en el torneo: con siete goles, comparte el liderato de la Bota de Oro junto a Messi y Haaland, y Francia se mide este jueves a Marruecos en los cuartos de final en Boston.