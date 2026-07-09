Francia y Marruecos abren los cuartos del Mundial 2026

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Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan este jueves con un duelo de alto voltaje: Francia y Marruecos se miden desde las 16:00 hora de Cuba en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, con un lugar en las semifinales en juego.

El partido tiene un antecedente que ningún aficionado olvida: la semifinal de Qatar 2022, cuando los franceses vencieron 2-0 a los Leones del Atlas con goles de Theo Hernández en el minuto cinco y Randal Kolo Muani en el 79, frustrando el sueño marroquí de convertirse en la primera selección africana en llegar a una final mundialista.

Cuatro años después, el reencuentro llega con las mismas ganas de revancha de un lado y la misma ambición de consolidarse como potencia del otro.

Francia llega a este cruce como uno de los grandes favoritos al título, con cinco victorias en cinco partidos y sin haber concedido una sola derrota en el torneo.

El equipo de Didier Deschamps superó a Paraguay 1-0 en octavos gracias a un penalti de Kylian Mbappé en el minuto 70, y en la fase de grupos arrasó con pleno de victorias: 3-1 ante Senegal, 3-0 ante Irak y 4-1 ante Noruega.

Mbappé acumula siete goles y dos asistencias en el torneo, lo que lo coloca al frente de la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 junto a Messi y Haaland, aunque el criterio de desempate de la FIFA —las asistencias— lo favorece sobre sus rivales.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llega al partido con la convicción de que lo logrado en Qatar no fue casualidad.

Los Leones del Atlas golearon 3-0 a Canadá en octavos con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi, y antes habían eliminado a Países Bajos en penaltis en dieciseisavos.

Achraf Hakimi sigue siendo el motor del equipo, mientras que Brahim Díaz suma cuatro asistencias en el torneo y se ha convertido en pieza clave de la ofensiva marroquí.

El árbitro del encuentro será el argentino Facundo Tello, y el ganador esperará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica, programado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los otros dos cuartos de final se disputarán el sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami (17:00 Cuba) y Argentina vs. Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City (21:00 Cuba).

Marruecos busca superar por primera vez en su historia la barrera de las semifinales mundialistas, mientras Francia, subcampeona del mundo tras caer ante Argentina en la final de Qatar 2022, persigue el título que se le escapó hace cuatro años.