Ayuda de EE.UU. a Venezuela tras los terremotos supera ya los 386 millones de dólares

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que su compromiso financiero total para asistir a Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio supera ya los 386 millones de dólares, y que ha establecido un nuevo puente aéreo humanitario en alianza con Amazon y Airlink para sostener la entrega de suministros de emergencia al país.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos y con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el estado Carabobo, son considerados los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo. El parte oficial venezolano más reciente eleva la cifra a 3,685 muertos, 16,740 heridos y más de 17,900 personas sin vivienda.

Según el comunicado del Departamento de Estado, el dinero comprometido ha llegado «sin demora» a socios de confianza como Catholic Relief Services, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Cruz Roja Internacional, Samaritan's Purse y World Vision, entre otros, para proveer atención médica de emergencia, alimentos, agua, saneamiento, refugio y logística.

Solo desde los almacenes propios del Departamento de Estado se han distribuido más de 400 toneladas métricas de suministros —kits de refugio e higiene, lonas, cubos y sets de cocina— que han llegado a unas 70,000 personas en comunidades de todo el país.

El anuncio más destacado de este miércoles es la creación de un puente aéreo humanitario entre Miami y el aeropuerto de Maiquetía.

Amazon realizará vuelos semanales de carga sin costo para las organizaciones humanitarias; Airlink —organización no gubernamental que conecta el sector de la aviación con el humanitario— gestionará la logística de primer tramo y la priorización de cargas según las necesidades más urgentes; y el Clúster de Logística liderado por el Programa Mundial de Alimentos se encargará de la distribución en tierra.

«La industria estadounidense, la diplomacia estadounidense y los socios internacionales avanzan como uno solo», señaló el Departamento de Estado en su comunicado oficial.

En el plano militar, el USS Fort Lauderdale permanece posicionado frente a las costas del estado La Guaira, con marineros y marines entregando suministros directamente a las zonas costeras más afectadas mediante embarcaciones anfibias.

El Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) continúa apoyando la logística en el aeropuerto Simón Bolívar, cuya pista fue parcialmente rehabilitada gracias al respaldo estadounidense para permitir vuelos humanitarios de todos los países.

Los equipos de búsqueda y rescate urbano desplegados desde el Condado de Fairfax, el Condado de Los Ángeles, la Ciudad de Miami y el Condado de Miami-Dade concluyeron sus operaciones el lunes tras rescatar con vida a sobrevivientes, incluidos un bebé y su madre hallados tras más de 30 horas atrapados bajo un edificio colapsado.

En total, más de 60 equipos internacionales de rescate, con más de 2,400 socorristas y cerca de 200 caninos de 29 países, respondieron al llamado, incluyendo brigadas de Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

El Departamento de Estado subrayó que la respuesta no concluye con la retirada de los equipos de rescate: «Estados Unidos no se irá cuando las cámaras de televisión lo hagan», advirtió el comunicado, que también señaló la necesidad de una reconstrucción de viviendas «rápida, segura e informada por el riesgo» para apoyar la recuperación a largo plazo.

El Equipo de Respuesta a Desastres del Departamento de Estado permanece en Caracas para continuar la entrega de asistencia crítica.