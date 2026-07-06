Estados Unidos concluye operaciones de rescate en Venezuela tras los terremotos

Los equipos estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano que operaron en Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio concluyeron este lunes su misión y emprendieron el regreso a casa, según anunció la Embajada de EE.UU. en Caracas en un mensaje de despedida cargado de emoción.

Las cuatro unidades despedidas —Virginia Task Force 1, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Miami y Miami-Dade Fire Rescue— formaron parte de un despliegue de 312 rescatistas y 18 equipos caninos que trabajaron durante casi dos semanas entre los escombros.

«Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento sumamente crítico. Dejan una huella imborrable de solidaridad», escribió el representante diplomático en el mensaje publicado este lunes.

El funcionario también atribuyó el operativo al «firme liderazgo» del presidente Donald Trump y al apoyo del Departamento de Estado, calificando el despliegue como un esfuerzo humanitario con «impacto real y directo en las comunidades afectadas».

Uno de los rescatistas, en un video difundido por la Embajada, describió la magnitud de lo que encontraron al llegar: «He ido a zonas de desastre, he ido a terremotos y ves que son áreas afectadas, sectores de la ciudad. Aquí es todo, o sea, una ciudad entera en pérdida total. Esto es indescriptible».

Otro integrante del equipo explicó la motivación que los sostuvo durante la misión: «En el momento que los perros ladran y nos significan que han encontrado a una persona que puede estar viva, nos da una gran adrenalina que nos motiva a esforzarnos mucho más en poder rescatar a una persona, o un niño, o una madre, o un padre».

El primer avión militar estadounidense aterrizó en Venezuela el 26 de junio, apenas dos días después del doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió la zona de Morón, en el estado de Carabobo, con apenas 39 segundos de diferencia entre ambas sacudidas.

El sismo es considerado el más destructivo en Venezuela desde 1900.

Florida Task Force 1 llegó el 28 de junio transportando 79 rescatistas, seis equipos caninos K-9 y unas 70,000 libras de equipamiento a bordo de un C-17 Globemaster III. En total, el operativo internacional movilizó a más de 4,000 rescatistas de más de 15 países.

La cifra oficial de fallecidos asciende a 3,342 muertos y 16,740 heridos según el parte del gobierno venezolano al 5 de julio, aunque esos números contrastan con las proyecciones internacionales: el Servicio Geológico de EE.UU. estimó entre 10,000 y 100,000 fallecidos, mientras que la ONU calcula entre 50,000 y 68,000 desaparecidos, cifra que plataformas ciudadanas elevan a más de 71,000 personas sin localizar.

El compromiso financiero de Washington superó los 300 millones de dólares el 1 de julio, el doble de los 150 millones iniciales anunciados por Trump el 25 de junio. El 2 de julio, EE.UU. también suspendió sanciones a Venezuela hasta el 23 de octubre para facilitar las transacciones de socorro.

El despliegue fue posible gracias al nuevo marco diplomático bilateral: la Embajada estadounidense en Caracas había reabierto el 30 de marzo de 2026 tras permanecer cerrada desde 2019, lo que permitió que el gobierno venezolano aceptara oficialmente la asistencia de Washington.

«Nunca se puede perder la esperanza», resumió uno de los rescatistas al despedirse. «Cada vez que salimos vamos a tener la oportunidad de poder salvar una vida».