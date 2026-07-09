Luis Manuel Otero Alcántara cumple su condena, pero el régimen lo mantiene en paradero desconocido

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Este jueves se extingue formalmente la condena de cinco años impuesta al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, pero el fundador del Movimiento San Isidro sigue en paradero desconocido desde el martes 7 de julio, cuando agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, sin informar a su familia sobre su destino.

La única confirmación del traslado llegó a través de otros reclusos del penal, no del régimen. Desde entonces, nadie de su entorno ha podido verlo ni hablar con él: no está en su vivienda del barrio El Cerro, ni en San Isidro, ni en casa de ninguna persona cercana.

El miércoles, agentes de la Seguridad del Estado prometieron a la familia que lo llevarían a su casa en El Cerro para que pudieran verlo. Eso nunca ocurrió.

La activista Anamely Ramos fue categórica el miércoles: «Ahora mismo Luis Manuel está desaparecido. No está libre. No está excarcelado. Está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana».

Yanelys Núñez, responsable de la obra del artista, coincidió: «Hasta que no tengamos noticias de primera mano, lo damos como desaparecido». Y advirtió: «No se puede normalizar que el régimen saque a una persona del presidio político y lo desaparezca».

Núñez no descartó que el régimen intente enviarlo directamente al exilio forzado, una práctica ya utilizada con otros opositores. «Es una posibilidad porque a Luis no lo quieren en la calle y más en una Habana que está movilizada totalmente desde la ciudadanía», afirmó. El entorno del artista lleva semanas gestionando un proceso de parole hacia Estados Unidos, reconociendo que «no hay otra posibilidad para Luis Manuel dentro de Cuba».

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos». El régimen no le aplicó rebajas por buena conducta ni lo incluyó en el indulto presidencial de abril de 2026.

Este jueves, el cartel «Luisma Día 0», rediseño de un original de Alfredo Rostgaard de 1972 realizado por Lilliam Dooley, circula en redes sociales como símbolo de la situación: una figura con cadenas rotas arriba y cadenas intactas abajo. La pregunta que resume todo sigue sin respuesta oficial: ¿dónde está Luis Manuel Otero Alcántara?