¿El régimen expulsará a Luis Manuel Otero directo al exilio?

La posibilidad de que el régimen cubano envíe al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara directamente al exilio, sin permitirle regresar a su hogar, cobra fuerza entre quienes siguen de cerca su caso. Así lo advirtió este miércoles Yanelys Núñez, activista y amiga cercana del artista, en declaraciones sobre su situación tras ser sacado el martes de la prisión de máxima seguridad de Guanajay con paradero aún desconocido.

«Es una posibilidad porque a Luis no lo quieren en la calle y más en una Habana que está movilizada totalmente desde la ciudadanía. Todos los días, todas las noches hay cacerolazos, hay quema de basura, hay movilizaciones y, por supuesto, también hay represión», afirmó Núñez en una entrevista con Tania Costa.

La activista señaló que el régimen reconoce el peso político del artista y actúa en consecuencia. «Ellos saben que Luis es un líder de opinión y yo creo que por eso lo tienen recluido aún y que utilizarán esta práctica que ellos tienen de expulsar del país a los opositores».

Núñez subrayó que la prioridad del régimen es sacar a los disidentes de Cuba, y que el exilio forzado desde la cárcel es una herramienta que ya ha usado con otros presos políticos. Sin embargo, dejó claro cuál es la exigencia del activismo. «Más que nada estamos preocupados por su bienestar y exigir que tiene que ser enviado a su casa, de donde nunca debió haber salido».

La condena de cinco años de Otero Alcántara, detenido el 11 de julio de 2021 por cargos como «ultraje a los símbolos patrios», vence formalmente este jueves 9 de julio. El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril de 2026 los recursos de habeas corpus presentados por Cubalex para lograr su liberación anticipada.

Mientras su paradero permanece sin confirmar, el activismo lleva semanas gestionando un proceso de parole hacia Estados Unidos. «Desde hace varias semanas nosotras estamos gestionando un parole específico para que Luis tenga una vía de escape, porque sabemos que no hay otra posibilidad para Luis Manuel dentro de Cuba», explicó Núñez.

En paralelo, el caso del artista alcanzó una dimensión internacional sin precedentes el martes, cuando el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, exhibió su fotografía durante una sesión frente a la delegación cubana y denunció que su único delito fue ser artista. También fueron mencionados Maykel Osorbo, Michael Castillo, el poeta Duannis León y los hermanos Perdomo.

Núñez calificó ese momento de emocionante. «Ahí estaba sentado el régimen cubano y tuvieron que mirar los rostros de Luis, de Michael, de los hermanos Perdomo y tuvieron que, aunque protestaron, tuvieron que callar».

La activista aprovechó para señalar que la visibilidad internacional no solo beneficia a Otero Alcántara, sino que ilumina una crisis más amplia. «No es un número inamovible sino es un número que después del 11 de julio con estas condenas ejemplarizantes ha seguido aumentando», dijo sobre los presos políticos en Cuba, cuya cifra supera los 1,260, según Prisoners Defenders.

Núñez también denunció que la represión alcanza a menores de edad. «Incluso sanciones a menores: ahí está el muchacho de Morón que está siendo acusado por supuestamente quemar el partido y ese muchacho es menor de edad, entonces la violencia es contra todos y contra todas».

El traslado de Otero Alcántara desde Guanajay se produce en medio de una Habana convulsionada por apagones de hasta 87 horas consecutivas, falta de agua y gas, y protestas nocturnas que el régimen ha respondido con militarización, operativos policiales y cortes de internet en barrios como El Cerro y El Vedado.