Senador Tom Cotton pide a Trump "apretar más las tuercas" al régimen cubano

Vídeos relacionados:

El senador republicano Tom Cotton exigió este miércoles a la administración Trump que intensifique la presión sobre el régimen cubano y sus aliados internacionales, en un mensaje publicado en X a tres días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

En su publicación en la red social, Cotton fue directo: «El comunismo sigue siendo una fantasía fallida, y tiene costos humanos reales. Afortunadamente, la administración Trump ha tomado medidas consistentes para responsabilizar a las élites comunistas cubanas por su corrupción y represión, mientras continúa ofreciendo apoyo directamente al pueblo cubano.»

«La administración debe continuar apretando las tuercas al régimen y a sus facilitadores extranjeros. El pueblo cubano —cuyo espíritu queda ejemplificado por el movimiento del 11 de julio— merece una oportunidad de libertad»., señaló.

El llamado del senador por Arkansas llega en una semana de intensa actividad política en torno a Cuba. Solo dos días antes, Cotton ya había recordado el quinto aniversario del 11J calificando aquellas protestas como «el grito de miles de cubanos comunes» que tomaron las calles para exigir libertades básicas tras décadas de represión.

El contexto en que llega este mensaje es de máxima tensión. El lunes, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, exhibió ante la Asamblea General fotografías de presos políticos cubanos —entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel «Osorbo» Castillo Pérez— y acusó al conglomerado empresarial GAESA de administrar un fondo de 18,000 millones de dólares sin que «ni un centavo vaya al pueblo cubano».

Esa misma jornada, la Seguridad del Estado sacó a Otero Alcántara de la prisión de Guanajay en un operativo cuyo destino su familia desconocía, a apenas dos días del vencimiento oficial de su condena de cinco años.

La presión legislativa de Cotton se alinea con una política de sanciones que la administración Trump ha aplicado de forma sostenida desde enero de 2026, con más de 240 medidas restrictivas contra el régimen.

El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que habilita sanciones secundarias contra terceros vinculados a la represión en Cuba, y en junio Marco Rubio anunció una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades del entramado económico del régimen, incluyendo GAESA y RAFIN S.A.

La isla, mientras tanto, atraviesa una crisis energética sin precedentes. El pasado domingo se produjo la séptima desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, lo que desató protestas callejeras en Jaimanitas y otras localidades. En junio se registraron 107 protestas en todo el país, cifra que casi duplica el máximo histórico anterior.

Según organizaciones de derechos humanos, en mayo de 2026 había 1,281 presos políticos en Cuba, y 338 personas seguían cumpliendo condenas directamente relacionadas con las protestas del 11J de 2021, el mayor estallido social en la isla desde 1959.