«80 horas sin luz, sin agua y dicen que nos quejamos»: Joven cubana enseña su día a día en la isla

Una joven cubana identificada en Instagram como @laurenlotti_ publicó un reel que documenta 80 horas consecutivas sin electricidad en su hogar, con el tanque de agua casi vacío y dependiendo de dos paneles solares para poder dormir con ventilador. El video, grabado en respuesta a un comentario que cuestionaba las quejas de los cubanos, se convirtió en un testimonio crudo de la crisis que vive la isla.

«Mira que los cubanos se quejan y les gusta dar lástima», comentó un usuario en una de sus publicaciones y la joven optó por responderle mostrando cómo es su día a día.

«El sistema eléctrico en Cuba volvió a colapsar. Ya son 80 horas sin electricidad y la situación del agua cada día más dura. No sé con qué hoy nos vamos a bañar», dice la joven frente a la cámara antes de invitar a sus seguidores: «Vengan a Cuba. Vivan un día aquí. Y luego me cuentan».

En medio de la precariedad, la abuela de la joven preparó tacos siguiendo una receta que los seguidores habían dejado en los comentarios. «Es la primera vez que los probamos y quedaron deliciosos», celebró @laurenlotti_, en un momento de humanidad que contrasta con el peso de la situación.

La familia también salió a llevar ayuda a dos vecinos del barrio, con el apoyo de una amiga llamada Cristina. Al regresar, la prioridad fue administrar con cuidado la energía disponible: «Ahora nos toca ahorrar al máximo la energía de nuestros dos paneles solares para poder dormir con ventilador».

El video se enmarca en otro apagón total que sufrió Cuba el 6 de julio, dejando a millones de personas sin electricidad. La crisis del agua es consecuencia directa de la crisis eléctrica: más del 80% de los acueductos cubanos dependen de electricidad para bombear el agua, por lo que cada apagón corta automáticamente el suministro.

Los paneles solares que menciona @laurenlotti_ representan un privilegio al que pocos cubanos pueden acceder: un sistema puede superar los 1,000 dólares en el mercado informal, equivalente a más de dos años de salario promedio en la isla. La mayoría de la población sobrevive con velas, agua almacenada y cocina con carbón o leña.

El reel cerró con una declaración que resonó entre sus seguidores: «Sueño con el día que los cubanos podamos tener una vida digna. Yo también sueño con ver una Cuba libre y feliz».