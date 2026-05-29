Casi tres millones de cubanos sufren escasez de agua potable a diario por la crisis energética

Miles de cubanos enfrentan una severa crisis con el abasto de agua (Imagen de referencia)

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Cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable cada día como consecuencia directa de la grave crisis de combustible que paraliza el sistema de bombeo hidráulico del país.

Los datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos fueron analizados por AP y aseguran que la cifra total de afectados por suministro intermitente de agua asciende a cerca de 10 millones de personas, prácticamente toda la población cubana.

El sistema hidráulico opera con apenas el 37% del combustible que necesita, lo que impide que las estaciones de bombeo funcionen las 18 a 24 horas diarias que requieren para garantizar el suministro.

El detonante inmediato es el colapso en las importaciones de petróleo. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios —equivalente a unos ocho barcos de combustible al mes— pero en abril de 2026 solo llegó un buque.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 14 de mayo que el país había agotado sus reservas de diésel y fueloil para la generación eléctrica, una admisión sin precedentes que confirmó la magnitud del desabastecimiento.

Los apagones han llegado a durar entre 20 y 50 horas en algunas zonas del país, con déficits de generación que superaron los 2,100 MW a mediados de mayo, según reportes de la Unión Eléctrica.

Solo en La Habana, 376,055 personas tenían problemas de acceso al agua al 15 de mayo: 66,961 por roturas de infraestructura y más de 309,000 por falta de electricidad para bombear.

El régimen atribuye la crisis a las políticas de presión de Washington. Una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero amenaza con aranceles a países que exporten combustible a Cuba, y una segunda orden del primero de mayo amplió las sanciones bloqueando a bancos extranjeros vinculados al sector energético cubano.

Venezuela, que históricamente suministraba la mayor parte del petróleo cubano bajo acuerdos preferenciales, redujo drásticamente sus envíos tras la caída de Maduro. México, que se convirtió en proveedor alternativo con 19,200 barriles diarios entre enero y septiembre de 2025, también recortó exportaciones ante el temor de represalias estadounidenses.

Sin embargo, la crisis tiene raíces estructurales que van mucho más allá de las sanciones: décadas de infraestructura envejecida, falta de inversión en el sistema hidráulico y una dependencia total del petróleo importado son el resultado directo de 67 años de gestión dictatorial. Cuba produce internamente solo alrededor del 40% del crudo que necesita.