Díaz-Canel celebra triunfo de Industriales «en medio de estos difíciles días»

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel usó este miércoles su perfil de Facebook para felicitar a los Industriales de La Habana tras proclamarse campeones de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, aunque la publicación desató una avalancha de comentarios irónicos y críticos sobre la grave crisis que atraviesa Cuba.

«Han pasado 16 años de espera, pero al fin: ¡Industriales campeón! Fueron determinantes la unidad, la estrategia en la selección de refuerzos, la motivación y la garra en cada salida. En medio de estos difíciles días, los Leones nos demuestra que no hay imposibles. Felicidades», escribió el gobernante.

El equipo capitalino, dirigido por Guillermo Carmona, venció a los Leñadores de Las Tunas en el quinto juego de la serie final con marcador de 8-2, en el estadio Julio Antonio Mella, cerrando la fase final con un saldo de 10 victorias y solo tres derrotas frente a su rival.

El último título de Industriales en béisbol cubano había sido la 49.ª Serie Nacional en 2010, bajo la dirección de Germán Mesa, lo que explica la referencia de Díaz-Canel a «16 años de espera».

Captura de Facebook

Sin embargo, varios usuarios señalaron que se trata del título de la Liga Élite —un torneo de reciente creación— y no de la Serie Nacional, la competición tradicional de mayor prestigio. «Ni en esto lo asesoran bien. Fue campeón de la liga élite inventada esa. No es campeón nacional», escribió un comentarista. Otro añadió: «La liga élite la gana cualquiera hoy en día... la Serie Nacional, a mi entender, es más competitiva porque cada cual va con lo suyo. Pero igual, felicidades, Leones».

La ironía más afilada apuntó directamente a la crisis energética que sufre Cuba, con apagones que en La Habana alcanzan las 20 horas diarias y un déficit proyectado de 2,230 MW para este jueves según la Unión Eléctrica.

«El trofeo grande de Cuba es el apagón y el hambre», resumió un usuario.

Otros recurrieron al símbolo de los generadores portátiles de la marca EcoFlow, artículos que solo quienes tienen acceso a divisas pueden costear: «Una EcoFlow para cada uno con un panel, que usted sí tiene corriente y comida», escribió otro comentarista, mientras un tercero fue más escueto: «Dale un EcoFlow a cada uno».

No faltaron las referencias al éxodo de peloteros cubanos. «A los peloteros hay que vigilarlos cuando salen a competir en cualquier parte del mundo para que no se puedan ir, porque no quieren vivir en Cuba y tienen mejor vida limpiando pisos en cualquier otra parte del mundo», apuntó un usuario, aludiendo a la deserción masiva de beisbolistas en los últimos años.

Algunos comentarios también señalaron que el campeonato pasó casi desapercibido porque la atención de los cubanos está puesta en la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

«El gran triunfo se ha visto menos debido al fútbol. Los jóvenes y no tanto están volcados en el desarrollo de la Copa Mundial», escribió una usuaria.

Otro comentario, cargado de sarcasmo, anticipaba ya la siguiente imagen oficial: «Espero con ansias la foto con el saco de carbón al lado y el gladiolo», en alusión a la iconografía funeraria que en Cuba se asocia a los actos del Partido Comunista.