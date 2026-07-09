¿Cómo logró votar dos veces sin ser ciudadana? El caso que investiga ICE

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Una residente permanente legal de nacionalidad australiana fue arrestada en Louisiana acusada de haber votado ilegalmente en dos elecciones federales consecutivas tras declarar falsamente que era ciudadana estadounidense, según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional publicado el martes.

Denise Nataly Migliore, residente en Franklinton, Louisiana, enfrentó el primero de julio la detención por parte de agentes de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva Orleans, quienes la arrestaron en el propio juzgado federal de esa ciudad.

La acusación formal, emitida el 11 de junio por un gran jurado del Distrito Este de Louisiana, le imputa dos cargos federales: votación ilegal en una elección federal y presentación de declaraciones falsas para registrarse como votante.

Según la Fiscalía del Distrito Este de Louisiana, Migliore habría mentido sobre su ciudadanía al momento de inscribirse en el padrón electoral y luego emitió votos en las elecciones de 2022 y 2024, lo que implica un patrón deliberado a lo largo de dos ciclos electorales consecutivos.

La investigación fue conducida en conjunto por ICE y el FBI, y la fiscalía quedó a cargo del fiscal especial asistente Rick Veters, de la Unidad de Crímenes Generales.

La secretaria asistente en funciones del DHS, Lauren Bis, fue directa al valorar el caso: «Esta extranjera de Australia ahora enfrenta cargos federales por declararse falsamente ciudadana estadounidense y emitir votos ilegalmente en dos elecciones. Nuestro mensaje a los extranjeros que votan en elecciones estadounidenses es claro: los encontraremos, los arrestaremos y enfrentarán las consecuencias, incluyendo cargos penales y deportación. Solo los estadounidenses deben elegir a los líderes estadounidenses».

El caso llama la atención porque Migliore no es una inmigrante indocumentada, sino una residente permanente legal —lo que en Estados Unidos se conoce como titular de una «tarjeta verde»— proveniente de Australia, un país aliado. Los residentes permanentes tienen derecho a vivir y trabajar en el país de forma indefinida, pero la ley les prohíbe participar en elecciones federales, prerrogativa reservada exclusivamente a los ciudadanos.

Votar ilegalmente en elecciones federales es un delito penal desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, con penas que incluyen hasta un año de prisión, multas y deportación.

Este arresto se suma a una serie de operaciones federales similares impulsadas durante la segunda administración Trump. En 2025, la Operación «False Haven» de ICE y el Departamento de Justicia resultó en tres arrestos de no ciudadanos por votar ilegalmente en Arkansas, entre ellos el de una cubana de 59 años acusada de fraude electoral tras declarar falsamente ser ciudadana.

Ese mismo año, HSI Miami detuvo a un cubano acusado de fraude electoral en Florida, junto a otro ciudadano extranjero originario de Turcas y Caicos.

El caso de Migliore se produce mientras el Congreso debate la llamada Ley para Salvar a América, que busca exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante a nivel federal, una medida que sus impulsores presentan como respuesta directa a este tipo de situaciones.