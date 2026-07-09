Cubana llama «ciudadano estadounidense» a su hijo y termina aclarando el verdadero mensaje de su video

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en redes sociales la realidad migratoria de su familia, donde bajo un mismo techo conviven dos hijos con situaciones legales completamente distintas: una hija que emigró desde Cuba y un niño nacido en territorio estadounidense. Sin embargo, el mensaje terminó generando una polémica inesperada.

La creadora de contenido Evelyn Vlogs Cuba publicó un video en Facebook en el que explicó que, mientras su hijo menor nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense por nacimiento, ella, su esposo y su hija mayor continúan a la espera de una solución a su situación migratoria.

«Soy cubana viviendo en Estados Unidos y en mi propia casa me toca lidiar con dos nacionalidades totalmente distintas bajo el mismo techo», expresó.

La madre recordó que su hija mayor llegó con ella desde Cuba «compartiendo el miedo y la incertidumbre de una travesía», mientras que el menor nació ya en suelo estadounidense.

También explicó que tanto ella como su esposo permanecen en un proceso migratorio sin resolver.

«Seguimos batallando, luchando cada día y esperando una decisión que pueda cambiar nuestras vidas», afirmó.

La publicación, identificada con la etiqueta #I220A, hace referencia a la orden de libertad bajo supervisión con la que permanecen miles de cubanos en Estados Unidos mientras sus casos migratorios siguen pendientes.

La polémica surgió por una frase

El video, que superó las 14,600 reproducciones, no generó el debate que Evelyn esperaba. En cambio, varios usuarios cuestionaron que se refiriera a su hijo como «ciudadano americano».

Ante las reacciones, decidió publicar un segundo video para aclarar sus palabras.

«Mi hijo nació en Estados Unidos, eso significa que es ciudadano americano. Es un hecho, no una opinión», respondió.

La creadora insistió en que reconocer la ciudadanía de su hijo no implica renunciar a sus raíces familiares.

«¿Eso quiere decir que deja de ser hijo de cubanos? Claro que no. Su papá y yo somos cubanos y nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras raíces. En nuestra casa le enseñamos nuestra cultura, nuestras costumbres y de dónde vinimos. Una cosa no elimina la otra», explicó.

Evelyn lamentó que la discusión terminara centrándose en la nacionalidad de su hijo y no en la situación que viven miles de familias migrantes.

«El verdadero tema era la realidad que vivimos miles de familias inmigrantes en este país. Hay hogares donde bajo un mismo techo conviven personas con diferentes estatus migratorios. Un hijo ciudadano, unos padres con otro estatus, hermanos en situaciones distintas. Esa es la realidad de muchísimas familias en Estados Unidos», afirmó.

Los comentarios reflejaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios insistieron en que ambos niños son cubanos por sus raíces familiares, otros respaldaron el planteamiento de la creadora y recordaron que la ciudadanía es un estatus jurídico independiente del origen de los padres.

Una realidad compartida por miles de cubanos

El caso expuesto por Evelyn refleja la situación de cientos de miles de familias cubanas en Estados Unidos.

Diversas estimaciones sitúan entre 400,000 y 500,000 el número de cubanos que permanecen bajo el formulario I-220A, una condición migratoria que no concede automáticamente acceso a la residencia permanente ni a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.

En las últimas semanas, la incertidumbre de este grupo ha aumentado tras varios operativos migratorios. Uno de los casos más conocidos fue el de Tania Romero Naranjo, una cubana de 24 años con I-220A que fue detenida por ICE en Texas pese a ser madre de un niño ciudadano estadounidense de tres años.

Especialistas en inmigración recuerdan que tener un hijo con ciudadanía estadounidense no protege automáticamente a los padres frente a una posible deportación. De hecho, un ciudadano solo puede solicitar la residencia para sus progenitores cuando cumple 21 años.

Al cerrar su mensaje, Evelyn lamentó que el objetivo de su publicación quedara eclipsado por la controversia.

«Si después de ver todo eso, lo único que alguien entendió fue discutir la nacionalidad de un niño, creo que se perdió por completo el punto principal. Mi intención nunca fue crear división, solo mostrar una realidad que muchas familias viven todos los días y que pocas personas conocen», concluyó.