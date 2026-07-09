Residentes de Florida podrán entrar las veces que quieran a dos parques de Universal con este nuevo pase

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Universal Orlando volvió a poner a disposición de los residentes de Florida uno de sus descuentos más atractivos del año: un pase de $199 más impuestos que permite visitar de forma ilimitada dos de sus parques temáticos hasta el 16 de diciembre de 2026, informó FOX 35 Orlando.

La oferta corresponde al boleto "2-Park Unlimited Days Park-to-Park", que incluye acceso sin límite de días a Universal Studios Florida e Islands of Adventure durante el período de vigencia. El pase ya puede adquirirse exclusivamente a través del sitio web oficial de Universal Orlando.

Uno de sus principales beneficios es la posibilidad de entrar y salir de ambos parques el mismo día, lo que permite recorrer atracciones en los dos complejos e incluso abordar el Hogwarts Express, el tren que conecta Diagon Alley y Hogsmeade, las dos áreas de El Mundo Mágico de Harry Potter.

Quienes compren el pase también podrán disfrutar de la temporada navideña del resort, que comienza el 14 de noviembre e incluye eventos como Grinchmas y Navidad en El Mundo Mágico de Harry Potter, celebraciones que se extenderán hasta el 3 de enero de 2027.

Qué no incluye el pase

La promoción, sin embargo, tiene varias exclusiones importantes. El boleto no da acceso a Epic Universe, el cuarto parque temático de Universal Orlando, ni a Volcano Bay, el parque acuático del complejo.

Tampoco incluye el estacionamiento ni eventos con entrada independiente, como Halloween Horror Nights, que este año se celebrará en noches seleccionadas entre el 28 de agosto y el 1 de noviembre.

Para adquirir el pase es obligatorio acreditar la residencia en Florida. Universal exige la documentación tanto durante la compra como al momento de recoger y activar la entrada. Además, el boleto no está disponible en las taquillas del resort, por lo que únicamente puede comprarse en línea.

Epic Universe queda fuera de la promoción

La exclusión de Epic Universe es uno de los aspectos más relevantes de esta edición del pase. El parque, inaugurado el 22 de mayo de 2025, fue la primera gran apertura de un parque temático en Orlando en un cuarto de siglo y cuenta con cinco áreas temáticas inspiradas en franquicias como Super Nintendo, Harry Potter: Ministerio de Magia y Cómo entrenar a tu dragón.

Los residentes que deseen visitarlo deberán comprar una entrada independiente.

En el caso de Volcano Bay, la exclusión coincide con su cierre anual por mantenimiento, programado a partir del 26 de octubre de 2026. El parque acuático no reabrirá hasta aproximadamente el 1 de abril de 2027, por lo que permanecerá cerrado durante los últimos meses de vigencia de la promoción.

Una oferta que ya había tenido éxito

No es la primera vez que Universal Orlando lanza este tipo de promoción. En julio de 2024 ofreció un pase prácticamente idéntico por el mismo precio, también con acceso ilimitado a dos parques hasta diciembre de ese año. Aquella edición incluía además descuentos de hasta un 40 % en hoteles del resort, beneficio que no forma parte de la oferta actual.

Universal Studios Florida e Islands of Adventure figuran entre los parques temáticos más visitados del mundo. Según datos internacionales de asistencia correspondientes a 2022, ambos recibieron alrededor de 10.8 y 11 millones de visitantes, respectivamente.