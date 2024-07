Universal lanza oferta especial: boletos ilimitados para residentes de Florida

Universal Orlando Resort lanzó una oferta especial para los residentes de Florida, con boletos que brindan acceso ilimitado a sus fantásticas instalaciones hasta el 18 de diciembre de 2024.

Por 199 dólares más impuestos, el “Boleto de Días Ilimitados de Florida” permite disfrutar de una amplia variedad de atracciones y emociones en parques temáticos como Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure.

Sin restricciones, esta opción brinda la oportunidad de vivir más de 60 experiencias, entre ellas DreamWorks Land, CineSational, Hogwarts Always y Universal Mega Movie Parade.

Además, da acceso a eventos y ofertas de temporada, como la celebración navideña de Universal, que comienza el 22 de noviembre, e incluye Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, Grinchmas Who-liday Spectacular, y más.

Ramón Paradoa, director creativo de Arte y Diseño de Universal Orlando Resort, señaló que “esta oferta única permite a los residentes de Florida disfrutar de todo lo que Universal Orlando tiene para ofrecer a lo largo del año”, de acuerdo con el portal de noticias La Prensa.

Aquellos que decidan vivir esta aventura también pueden beneficiarse de descuentos especiales en los hoteles de Universal Orlando, con ahorros de hasta un 40 por ciento en habitaciones seleccionadas.