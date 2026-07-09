El influencer cubano Gino Montalvo, conocido como «Oyacito Rey de Reyes», encendió las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram una serie de varias fotografías caracterizado como mujer, que acumularon más de 29,000 likes y 600 comentarios en apenas unos días.

En las imágenes, el cubano radicado en Miami aparece con un vestido strapless dorado y satinado con abertura lateral, cabello largo negro ondulado, maquillaje glamuroso, gargantilla de cristales, aretes plateados largos, clutch plateado y stilettos nude, todo en un entorno exterior elegante con chimenea decorativa blanca y vegetación de fondo.

Gino acompañó la publicación con un mensaje dedicado a esa faceta suya: «Para mí otro Yo: Me encanta esa versión real, sincera y auténtica que eres: sin máscaras, sin filtros y con una luz propia que deslumbra a cualquiera. Gracias por compartir tu mundo, por enseñarme que la magia no está en los cuentos de hadas, sino en la vida real compartida contigo. Me fascinas en todos los sentidos».

La reacción de sus seguidores fue arrolladora y mayoritariamente positiva, con cientos de mensajes de admiración.

«Ella es un escándalo», «Es cuerpo, cara, figura, actitud y belleza, simplemente lo tienes todoooo y massssss», «Yo amo todas tus yo», «Yo pensé que era Shakira que se había cambiado la piel», «Ni te reconocí así, que hermosa»

«en tu vida pasada fuiste mujer» o «Eres una diosa», son algunos de los mensajes que le dejaron.

Este año está siendo especialmente intenso para Gino, que quedó tercero en el reality «Planeta Alofoke», donde ganó 50,000 dólares y protagonizó polémicas que incluyeron ataques xenófobos de otros participantes.

Antes de eso, en enero de 2026, ya había quedado segundo en el reality «El Rancho de Destino», llevándose 25,000 dólares y un Honda Civic, lo que convirtió este año en el de mayor exposición mediática de su carrera.

Gino, de 30 años, es abiertamente gay y trabaja como transformista en el club nocturno de Miami, una faceta que sus seguidores celebran con entusiasmo cada vez que la comparte en redes.

En diciembre de 2025 ya había sorprendido a su comunidad al compartir imágenes de una cirugía estética para renovar su figura, y estas nuevas fotos confirman que su transformación sigue siendo uno de los temas que más conversación genera entre sus fans.