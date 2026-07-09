Cubana con grillete, entre lágrimas, cuenta lo que le pasó en su cita con ICE: "Lo menos que merece uno como ser humano"

Una cubana que porta grillete electrónico publicó el miércoles un video en TikTok en el que relata, visiblemente afectada, cómo su cita de rutina con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le costó el permiso de trabajo, el pasaporte y el empleo, todo en cuestión de minutos.

En el video publicado en su cuenta @yusmary538, la mujer explica que su autorización laboral quedó cancelada en el instante exacto en que cruzó la puerta de la oficina del agente que lleva su caso. «El permiso que tenía para trabajar hasta ese momento en el que pisé la oficina de la señora que me atiende a mí se me terminó», relata entre sollozos.

Pero la cancelación del permiso no fue lo único. Los agentes también le retuvieron el pasaporte sin darle mayor justificación. «Cuando llego me dice: no, nos tenemos que quedar con tu pasaporte. ¿Por qué? Porque así lo decide el oficial de ICE hasta que termines tu proceso», cuenta la mujer, describiendo la respuesta que recibió.

Lo que más la afectó, según su propio relato, fue la ausencia total de explicaciones por parte de la funcionaria que la atendió. «Lo menos que merece uno como ser humano es que si va a haber un cambio o va a pasar cualquier cosa, por lo menos que te digan: mira, el permiso se te acabó por esto», señaló.

Al salir de la oficina, la cubana describió un estado de desorientación extrema. «Salí de la oficina que... por poco hasta un carro me choca sinceramente», dijo. Y añadió: «Yo ya no sé ni qué pensar ni qué hacer. Sé que todo esto tiene un final y esto no me va a tumbar, pero es tanta la impotencia, es tanta la injusticia, es tanta la manera de tú no poder defenderte».

El desenlace inmediato fue la pérdida de su trabajo. «De momento ya perdí el trabajo, no sé, no sé hasta dónde vamos a llegar», cerró.

El video, etiquetado con #grilleteelectronico, confirma que la mujer se encuentra bajo supervisión electrónica de ICE, lo que la ubica entre los miles de cubanos con formulario I-220A que ingresaron a Estados Unidos entre 2021 y 2024. Ese documento no otorga estatus migratorio legal ni permiso de trabajo, aunque permite residir temporalmente mientras se resuelve el caso.

Su experiencia no es un caso aislado. Una cubana arrestada en Phoenix al salir de su trabajo pasó un mes detenida y fue liberada con grillete electrónico, a pesar de contar con permiso laboral vigente. En enero de este año, ICE cuestionó la ciudadanía de una cubana y la mantuvo detenida 25 días antes de liberarla también con grillete. Y en mayo, Cristian Michel García Gil fue liberado tras cinco meses detenido mediante un recurso de habeas corpus.

Abogados de inmigración advierten que entregar voluntariamente el pasaporte a ICE puede perjudicar al inmigrante en su proceso legal, ya que el documento puede ser utilizado en su contra durante los procedimientos migratorios.

Se estima que alrededor de 400,000 cubanos en Estados Unidos se encuentran en situación de limbo migratorio, muchos de ellos con formulario I-220A, expuestos a este tipo de consecuencias cada vez que acuden a una cita de supervisión con ICE.