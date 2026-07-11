Escritor Pablo Socorro: Cinco años después del 11J, el régimen «sigue reprimiendo, pero ahora con más saña y temor»

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En el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, el escritor y periodista cubano Pablo J. Socorro publicó desde Estados Unidos un balance demoledor sobre lo que ha cambiado —y lo que no— desde las mayores protestas populares en Cuba desde 1959. Su veredicto es directo: «Cinco años después, el régimen no ha cambiado. Sigue reprimiendo, pero ahora con más saña y temor».

Socorro, autor del libro Cuba 11-J-21: Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo (Editorial Lunetra), tituló su reflexión «11-J-21: De comerse el miedo a vomitar la furia». En ella recuerda que aquellas protestas «apenas sobrevivieron 48 horas, pero fueron suficientes para estremecer los cimientos del régimen», antes de ser sofocadas «con brutalidad y derramamiento de sangre inocente».

Imagen tomada de Facebook/Pablo Socorro

El escritor señala un dato que considera revelador del estado de ánimo del régimen en este aniversario: el colapso del Sistema Eléctrico Nacional. «Tiene tanto miedo a una nueva explosión de furor ciudadano, que optó por colapsar el Sistema Eléctrico Nacional», escribe, argumentando que sin electricidad las antenas fallan y la conexión desaparece, cortando cualquier posibilidad de coordinación ciudadana.

La lectura no carece de sustento. El viernes, el Sistema Electroenergético Nacional sufrió su cuarto colapso total del año, con un déficit histórico de 2,341 MW que afectó al 73% de la población. Los cortes promedian 15 horas diarias en La Habana y alcanzan 87 horas consecutivas en provincias como Matanzas.

El panorama que traza Socorro para los cinco años transcurridos es de deterioro generalizado. Cuba registra un récord de más de 1,281 presos políticos, 338 de ellos encarcelados específicamente por el 11J, según documentación de organismos independientes. El indulto de abril de 2026, que liberó a 2,010 reclusos, excluyó deliberadamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», es decir, a los del 11J.

Entre los casos que el escritor menciona están los de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Otero fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio por agentes de la Seguridad del Estado, sin notificar a su familia, dos días antes de que venciera su condena. Amnistía Internacional declaró su situación como desaparición forzada y la ONU activó una Acción Urgente exigiendo a Cuba un informe antes del 25 de julio. Osorbo, coautor del emblemático tema «Patria y Vida» y condenado a nueve años, fue trasladado de la prisión Kilo 8 (Pinar del Río) a la de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa), también sin notificaciones oficiales al respecto.

Socorro no elude los nombres de quienes considera responsables. Señala que Miguel Díaz-Canel «tendrá que responder por sus palabras asesinas» cuando declaró ante las cámaras que «la orden de combate está dada», y apunta igualmente a Raúl Castro, acusado ante la justicia estadounidense por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Ambos, subraya, siguen sin rendir cuentas.

El escritor también recuerda que Yoennis Pelegrín Hernández, el policía señalado como responsable de la muerte del joven Diubis Laurencio Tejeda —el único muerto reconocido oficialmente durante las protestas del 12 de julio de 2021— sigue libre y sin proceso judicial. Algunos de quienes participaron en la represión, añade, hoy viven en el exilio.

La desigualdad que describe en la Cuba de 2026 es tan cruda como la represión: «Hay más niños que se acuestan con hambre y más ricos paseando en autos importados por las rotas calles de La Habana. Hay más sed y menos agua. Más represión y menos miedo».

Este sábado, el senador Marco Rubio exigió la liberación de los presos políticos cubanos, advirtiendo que Estados Unidos usará «todas las herramientas» disponibles para presionar al régimen. Socorro cierra su texto con las palabras del ensayista José Hugo Fernández, prologuista de su libro: «La atmósfera de terror con la que durante decenios se sostuvo impunemente el régimen, fue echada al fin por tierra. Y justo a partir de entonces el miedo se apoderó de los amedrentadores, al punto que ya no atinaron sino a extremar la violencia como último recurso, sin prever que saldrían de la contienda derrotados por los excesos de su propia crueldad».