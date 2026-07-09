"La peor ciudad de toda la Florida, no te vayas a mudar para aquí": Cubana estalla en redes por lo que le pasó

Una cubana residente en Cape Coral desató una tormenta en redes sociales al publicar un video en TikTok en el que califica esa ciudad del suroeste de Florida como «la peor ciudad de toda la Florida» y advierte a sus seguidores que no gasten su dinero mudándose allí.

La autora, identificada como Yili Life (@yili.life), publicó el video el miércoles y en menos de 24 horas acumuló más de 306,000 vistas, 10,900 reacciones positivas y más de 2,400 compartidos.

El detonante de su frustración fue doble: un vecino se quejó ante las autoridades municipales por una camioneta estacionada frente a su casa —vehículo que, según ella, usa para alimentar a sus hijos— y la ciudad la contactó en repetidas ocasiones por esa razón.

«Esta camioneta que está aquí, que nosotros le damos comida a nuestros hijos. Prácticamente le molesta algún vecino que la camioneta esté parqueada ahí y nos ha llamado la ciudad», relató en el clip de 50 segundos.

A eso se sumó que las autoridades locales también les exigieron retirar un barco que tenían al lado de la vivienda, a pesar de que la familia lo había comprado precisamente para disfrutar de los canales que caracterizan a Cape Coral.

«Teníamos un barco puesto al lado de la casa. Nos mandaron a quitar el barco de la ciudad de los canales», denunció.

Lo que más peso le da a su declaración es su propia profesión: Yili Life se identifica como agente de bienes raíces, alguien cuyo trabajo consiste en recomendar propiedades y ciudades a compradores potenciales.

«No gastes tu dinero en mudarte para acá nunca en la vida. Yo soy rialtor y no te digo yo a ti que no te mudes para aquí. Esto es una porquería», afirmó sin rodeos.

La queja tiene respaldo en las estrictas ordenanzas municipales de Cape Coral: el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la ciudad prohíbe estacionar barcos, remolques y vehículos comerciales en patios delanteros o laterales de propiedades residenciales, y solo permite hasta dos embarcaciones en el patio trasero, con registro vigente de Florida.

Además, una nueva ordenanza municipal vigente desde el primero de octubre de 2025 restringe el estacionamiento de vehículos comerciales en vías públicas a un máximo de dos horas, con multas de $100 por infracción, lo que generó controversia entre residentes y dueños de negocios desde su aprobación.

En su video, Yili Life comparó el control vecinal y municipal con los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, una referencia culturalmente cargada para la audiencia cubana: «Esto es un comité de CDR».

Cape Coral ha recibido en los últimos años una oleada de inmigrantes cubanos que buscan alternativas más económicas a Miami e Hialeah, atraídos por precios de vivienda más bajos y un ambiente más tranquilo.

Sin embargo, los testimonios de cubanos en la zona reflejan una experiencia mixta, y este tipo de críticas virales sobre ciudades de Florida se han convertido en una tendencia recurrente en plataformas como TikTok, donde cubanos comparten sus experiencias —positivas y negativas— sobre la vida fuera de Miami.

«Compramos un barco, compramos una casa para pasarla bien y ser felices en la ciudad bella de caicora. Y esta es la ciudad más mierda que hay en toda Florida», concluyó Yili Life en el video que, en pocas horas, convirtió a Cape Coral en tema de debate entre la comunidad cubana en Estados Unidos.