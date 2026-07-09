Cubana envía duro mensaje a los que están en la isla: "Valoren cuando les enviamos algo"

Una cubana residente en España lanzó un mensaje directo a sus familiares en la isla a través de TikTok, pidiéndoles que reconozcan el sacrificio que implica enviarles cualquier cosa desde el exterior, «aunque sea un chicle, un caramelo, un chupa chupa».

La usuaria @aldanelys.avila.m grabó el video con un tono emotivo y sin rodeos, dirigiéndose directamente a quienes permanecen en Cuba para que comprendan la realidad económica que enfrentan los emigrantes en España.

«Caballeros, hay personas aquí, en España, con el salario mínimo que no llegan a fin de mes. Que tienen que trabajar duro, extra, en negro, para salir adelante y llegar a final de mes», afirmó la mujer en la grabación.

El llamado no se quedó en la queja: la cubana cerró su mensaje con una petición sincera. «Valoren, valoren el esfuerzo que hace cada uno para mandarle algo a su familia. Se los digo, se los digo de verdad», expresó.

El salario mínimo en España para 2026 es de 1.221 euros mensuales brutos, y según testimonios de cubanos que viven en ese país, una familia de cuatro personas con ingresos de 2.000 euros al mes destina alrededor de 1.600 euros a gastos fijos —alquiler, comida, seguros, impuestos—, dejando apenas 400 euros para imprevistos o para ayudar a sus familias en Cuba.

Muchos emigrantes cubanos trabajan en sectores precarios como la limpieza en hoteles, el cuidado de personas mayores o la hostelería, y aun así destinan parte de ese escaso margen a enviar dinero o productos a la isla.

La brecha entre ambas realidades es abismal. El nuevo salario mínimo en Cuba, vigente desde el 1 de julio, fue fijado en 3.210 pesos cubanos, un 53% más que el anterior, pero equivale a apenas unos 4,65 dólares al tipo de cambio informal.

Para dimensionar lo irrisorio de esa cifra, un cartón de huevos en Cuba cuesta entre 3.000 y 4.000 pesos, lo que puede superar por sí solo el salario mínimo mensual completo. El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita 96.060 pesos al mes para cubrir sus gastos básicos, de los cuales 70.070 corresponden solo a alimentos.

En ese contexto de dependencia crítica, las remesas y los paquetes enviados desde el exterior se han convertido en un salvavidas para miles de familias cubanas, pero también en una fuente de tensión constante entre quienes envían y quienes reciben.

El video de @aldanelys.avila.m se suma a una tendencia que lleva meses repitiéndose en TikTok. En junio, otra cubana en España denunció haber enviado 4.000 euros en seis meses a su familia en la isla y recibir trato hostil a cambio. En mayo, el creador @arguellespositivo también pidió a los cubanos en la isla que agradecieran remesas de 10, 15 o 20 dólares, con una frase que se volvió viral: «El dinero no se recoge de las matas».

Cubanas residentes en Estados Unidos han sumado sus voces al debate con mensajes que rechazan la presión familiar con frases como «no soy un cajero automático», mientras que desde la isla también han circulado audios que reflejan la desesperación del otro lado: «a ver si me puedes mandar aunque sea una motorina para el niño», le pedía una mujer a una conocida en el extranjero en un audio viral de enero.

Antes de las restricciones recientes, los flujos de remesas de la diáspora cubana superaban los 2.000 millones de dólares anuales, aunque solo el 24% de la población en la isla recibía estos envíos, lo que evidencia que la dependencia es masiva pero no universal, y que el peso sobre los emigrantes es desproporcionado respecto a lo que muchos de ellos realmente pueden costear.