Arrestan a un hombre tras intentar incendiar un restaurante de comida cubana en Tampa: ¿Qué se sabe?

Hombre arrestado por intento de incendio (i) y Restaurante en que ocurrió el incidente (d)

Un hombre de 53 años fue arrestado el martes 7 de julio tras irrumpir armado con dos cuchillos en un restaurante de comida cubana y brasileña en Tampa, prender fuego al local con un tanque de propano en llamas y herir a una empleada que intentó detenerlo, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough.

El sospechoso, identificado como Rubiel Maceo Castillo, fue localizado dentro del establecimiento en llamas cuando los agentes llegaron al lugar, alrededor de las 8:45 de la mañana,.

Los agentes llegaron hasta el lugar tras recibir una llamada por agresión en el restaurante Estrela Brasil Café, ubicado en el 8206 de West Waters Avenue, en la zona de Town 'N' Country.

Lo que ocurrió dentro del restaurante

Según los documentos judiciales, Castillo habría amenazado a su esposa -presunta propietaria del negocio- antes del ataque con la frase «Ya no tendrás el negocio».

A continuación, tomó dos cuchillos y se abalanzó sobre varias personas que se encontraban en el interior, cortó la tubería de gas conectada a una parrilla, tomó un tanque de propano, lo encendió y lo introdujo al restaurante mientras el fuego se extendía.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia, difundidas por las autoridades, muestran al sospechoso -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- caminando por el interior con el tanque en llamas y destruyendo la nevera del comercio con un sartén.

Cuando los agentes llegaron, encontraron el local lleno de humo y llamas, con otro tanque de propano ardiendo en el exterior del edificio.

«¡Suelta el cuchillo ahora mismo!»

Los oficiales encontraron a Castillo todavía dentro del restaurante con los dos cuchillos en la mano y le ordenaron repetidamente que depusiera las armas.

«Suelta el cuchillo ahora mismo. ¡Hazlo ahora!», se escucha gritar a uno de los agentes en el video de cámara corporal.

Tras lograr que Castillo saliera del edificio, los bomberos del Hillsborough County Fire Rescue extinguieron el incendio mientras los oficiales procedían a su detención. No se registraron víctimas mortales.

Una empleada resultó herida

Una mujer que intentó intervenir para frenar a Castillo recibió un corte en la muñeca con uno de los cuchillos.

La empleada, identificada como Teresa en la cobertura de Univision Tampa, relató los momentos de terror que vivió: «Me cortó. Me cortaron ahí. Pero fue chiquita... Pero ya estoy bien».

La mujer explicó que estaba en el lugar «para evitar que pasara lo que sucedió al final». Las autoridades confirmaron que sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

El pánico se extendió a los negocios vecinos

Un empleado de un local aledaño describió la confusión que se vivió en la zona durante el incidente.

«Nosotros estábamos escuchando unos golpes por la mañana en las paredes del lado, pero pensábamos que de pronto era que estaban haciendo algún tipo de arreglo en el negocio de al lado», relató a Univision Tampa.

«Cuando yo me asomé vi dos policías apuntando con un arma para el negocio de al lado y ya después los vi saliendo corriendo con las mismas armas. Ahí fue que nos dio mucho susto», añadió.

Dueños de negocios cercanos declararon que es la primera vez que presencian una situación similar en esa zona.

Los cargos y la situación legal

Castillo fue ingresado en la cárcel del condado de Hillsborough sin derecho a fianza y enfrenta cargos de incendio provocado en primer grado de estructura ocupada, dos cargos de asalto agravado con arma mortal, un cargo de agresión agravada con arma que causó lesiones graves, y daños criminales a la propiedad por más de 1,000 dólares.

Las autoridades no han revelado públicamente el motivo oficial, aunque los investigadores creen que el incidente se originó en una disputa doméstica entre Castillo y su esposa.

El restaurante logró reparar los daños y reabrió sus puertas.

Castillo tiene programada una audiencia de detención preventiva para el próximo 13 de julio.