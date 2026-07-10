Video: Conductor intenta huir de un control policial en Florida y termina arrestado con una pistola táser

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Un hombre de 40 años fue arrestado la noche del martes en el condado de Hillsborough, Florida, luego de intentar escapar corriendo de un control de tráfico. Su fuga duró apenas unos segundos: un agente lo inmovilizó con una descarga de una pistola taser, una escena que quedó registrada por las cámaras corporales de la Policía.

El incidente ocurrió poco antes de las 9:00 p.m. cerca de la intersección de Benjamin Road y Johns Road, cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough (HCSO) detuvieron un vehículo que circulaba con una matrícula reportada como robada.

Según el video difundido por la propia agencia, el conductor, identificado como Osmiel Durán, descendió inicialmente del automóvil y explicó a los agentes que había adquirido el vehículo con esa placa.

«El carro lo compramos así. El hombre nos dio la placa», dijo.

La situación cambió cuando un oficial le informó que quedaría bajo arresto y le pidió que colocara las manos para esposarlo. En ese momento, Durán emprendió la huida a pie.

El agente reaccionó de inmediato, advirtiendo el uso del dispositivo con el protocolo reglamentario de «¡Taser, taser!», antes de disparar. La descarga eléctrica derribó al sospechoso, que fue detenido pocos metros después sin mayores incidentes.

Acumula 12 condenas por conducir sin licencia

Tras el arresto, Durán fue acusado de operar un vehículo no registrado, conducir con la licencia revocada como infractor habitual, resistirse a un agente sin violencia y hurto menor de bienes valorados en 100 dólares o menos.

La fianza fue fijada en 5,000 dólares.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil, el detenido cuenta con 12 condenas previas por conducir con la licencia suspendida, un historial que lo convierte en infractor habitual bajo la legislación de Florida.

En ese estado, quienes acumulan tres o más condenas por conducir con la licencia suspendida pueden enfrentar la revocación del permiso por cinco años y cargos por un delito grave de tercer grado, sancionado con hasta cinco años de prisión.

En un mensaje publicado junto al video, la Oficina del Alguacil resumió el caso con una frase dirigida al detenido: «Durán ya tiene 12 condenas previas por conducir con la licencia suspendida, y ahora suma varios cargos más a su historial».

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la nacionalidad de Osmiel Durán.