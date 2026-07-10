Arrestan a tres jóvenes en Doral por intentar robar una cadena valorada en 240,000 dólares

Vídeos relacionados:

Tres hombres fueron detenidos el miércoles en la estación de la Policía de Doral tras ser identificados como los presuntos responsables de una agresión y un intento de robo ocurridos la madrugada del domingo 28 de junio en el club nocturno Pink Pony, ubicado en el noroeste de Doral, Florida, según informó Local 10.

Los arrestados son Manuel Antonio Barrios, de 25 años; Yoan E. Guzman Bango, de 33; y Sadien Alexis Mena Cove, de 34, quienes enfrentan cargos por intento de robo con fuerza física y agresión.

Según el informe de arresto, la víctima —un joven de 23 años que se había quedado en el club para pagar su cuenta— fue abordada por Mena Cove, quien lo invitó al baño de hombres con el pretexto de querer hablar con él.

Una vez dentro, Guzman Bango empujó al joven hacia un cubículo donde entre tres y cuatro personas lo esperaban, lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo patearon.

El objetivo era arrebatarle una cadena de diamantes de 10 quilates y 2,000 gramos valorada en aproximadamente 240,000 dólares.

Un agente recogió en el informe que, mientras la víctima estaba en el suelo, «escuchó que uno de los hombres dijo en español: "La cadena", en referencia a su cadena de diamantes».

Los guardias de seguridad del club intervinieron y obligaron a todos a salir del baño, pero la agresión no terminó ahí.

Ya en el exterior, Guzman Bango y Barrios intentaron nuevamente quitarle la joya al joven, sin lograrlo.

La víctima escapó con la cadena, aunque presentaba múltiples moretones y laceraciones en el rostro, el cuello, los hombros y los brazos, además de lesiones en el cuello consistentes con el jalón de la cadena, de acuerdo con NBC Miami.

Un detective revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia del local, que mostraron a Mena y Barrios «agarrando la cadena de la víctima y tirando de ella», lo que permitió identificar a los tres sospechosos y arrestarlos a las 9:15 p.m. del miércoles.

Los tres fueron ingresados al Centro Correccional Turner Guilford Knight poco después de las 2:25 a.m. del jueves.

Varios medios locales, entre ellos América Tevé, identificaron a los detenidos como cubanos, información que también circuló en redes sociales.

Sin embargo, ni los informes de arresto ni las autoridades han confirmado oficialmente la nacionalidad de los implicados.

Este caso se suma a una serie de robos violentos de joyas de alto valor registrados en el área de Miami-Dade en los últimos años.

En marzo pasado, la policía detuvo a los asaltantes del joyero cubano York Valdés, víctima de un robo violento en su vivienda, y en abril de este año fue arrestado un segundo implicado en el robo de joyas por 100,000 dólares cometido en una casa de Miami-Dade.

Barrios, Guzman Bango y Mena Cove permanecen bajo custodia a la espera de que avance el proceso judicial en su contra.