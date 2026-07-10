Muere una joven cubana en accidente en Surinam y piden ayuda para repatriar su cuerpo

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Ransay Puga, una joven cubana originaria de Camagüey que residía en Paramaribo, capital de Surinam, perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido alrededor de las 12:20 de la madrugada. En el mismo siniestro también falleció un ciudadano surinamés.

Tras la tragedia, una amiga o familiar identificada como Marlen Cheilin Myers publicó en Facebook un emotivo llamado de ayuda humanitaria para costear el traslado de los restos de Ransay desde Surinam hasta Cuba.

«Por favor pido desde el fondo de mi corazón ayuda humanitaria para trasladar el cuerpo de Ransay Puga desde Surinam hasta Cuba, ya que ha fallecido en un accidente. A todo el que pueda aportar un granito de arena, por favor, su familia está desconsolada», escribió Marlen.

También despidió a la joven con estas palabras: «Así te llevaré en mi mente y mi corazón para siempre mi niña, descansa en paz, te amaré eternamente. Jamás imaginé tener que hacer una publicación así. Qué dolor, padre celestial».

Quienes deseen contribuir con la repatriación pueden comunicarse al número +5978290596, publicado por Marlen Cheilin Myers en sus redes sociales.

La identificación de Ransay Puga como víctima del accidente fue reportada inicialmente por la plataforma ciudadana «Nio Reportando un Crimen» y posteriormente recogida por medios como Cubita NOW y el perfil La Tijera.

Captura de Facebook

Su perfil en Facebook muestra a una joven que había construido su vida cotidiana en la capital surinamesa.

El caso se suma a una dolorosa lista de cubanos fallecidos en Surinam cuyos familiares han tenido que recurrir a la solidaridad de la comunidad para repatriar sus restos, un proceso que resulta económicamente inaccesible para la mayoría de las familias en la Isla.

En diciembre de 2024, dos cubanos murieron en un accidente de tránsito en Surinam y sus familias lanzaron campañas similares de recaudación; la comunidad cubana logró reunir 30,000 dólares para costear la repatriación de ambos.

Surinam se ha convertido en los últimos años en un destino frecuente para migrantes cubanos, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.

La comunidad cubana en Paramaribo ha crecido de forma sostenida, aunque en un entorno marcado por la precariedad y los riesgos propios de la migración irregular.

Desde 2025, el gobierno surinamés endureció los requisitos de entrada para ciudadanos cubanos, exigiendo aviso previo de tres días antes del vuelo, reserva de hotel pagada, prueba de disponibilidad de 1,000 dólares y un formulario digital de migración.

Este endurecimiento no ha frenado el flujo migratorio, pero sí ha incrementado la vulnerabilidad de quienes llegan al país.

En junio de 2025, la policía surinamesa desarticuló una red de trata de personas vinculada a migrantes cubanas, con dos arrestados, tras reportes de mujeres captadas con falsas ofertas de empleo y obligadas a ejercer la prostitución para saldar deudas de tráfico de aproximadamente 6,000 dólares.

La muerte de Ransay Puga recuerda que, para muchas familias cubanas, la tragedia no termina con la pérdida de un ser querido en el exterior: comienza entonces la lucha por traerlo de regreso a casa.