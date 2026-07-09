«Los llevan al matadero»: Cubanos reaccionan al reclutamiento para el Servicio Militar en Bayamo

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Una publicación de la emisora oficial Radio Ciudad Monumento en la que celebraba el proceso de reclutamiento al Servicio Militar Activo en Bayamo, provincia de Granma, desató una avalancha de críticas de cubanos que describieron el proceso como un «matadero», «carne de cañón» y «la forma más efectiva de quitarles los mejores años de juventud a los muchachos».

Según la publicación del medio oficialista, la jornada inició en el lugar conocido como Los Caneyes con atención médica previa al examen de aptitud física.

Posteriormente, el órgano de investigación de la Comisión de Instrucción Militar definió el tipo de unidad donde cada recluta cumplirá el servicio, y las comisiones de reclutamiento municipales analizaron la situación económica, social y familiar de los convocados antes de formalizar la asignación.

La nota oficial cerró con la frase: «De esta manera Granma forma una nueva generación de soldados para su defensa», pero la reacción de los cubanos en los comentarios fue radicalmente opuesta al tono triunfalista del medio estatal.

«Pobres muchachos, los llevan al matadero», escribió Maikel Fernandez, en uno de los comentarios más contundentes.

David Zamora fue más directo: «Carne de cañón; jóvenes que no quieren estar ahí son obligados a arriesgar sus vidas. No sé con qué moral publican esto. Todos ustedes son unos sinvergüenzas y cómplices».

Angélica Maria Boduet resumió el sentir de muchos: «Lo peor que tiene este país es ese servicio militar obligatorio, que ningún joven quiere ir, preparándolos para una guerra que no va a llegar nunca. Es un abuso».

Albert Cala, quien aseguró haber cumplido el servicio militar, añadió: «En cualquier país del mundo, con 18 años eres mayor de edad y decides qué es lo mejor para ti, y en Cuba no lo puedes hacer. Que le pregunten a cualquiera de esos jóvenes si quieren ir al servicio militar y el 90% va a decir que no, eso se los aseguro».

Varios padres y madres declararon abiertamente que no permitirían que sus hijos fueran reclutados. Rosy Sanchez Rosales escribió: «A mí me iban a tener que matar para sacar a mi hijo de la casa a cumplirle a los perros estos».

Leiva Aliannis fue en la misma línea: «A mí me tendrán que meter presa, porque mi hijo no lo dejo yo que pase el servicio militar».

Otros señalaron la hipocresía del sistema. Maikel Rodríguez preguntó públicamente: «¿Por qué los hijos de los generales no pasan el servicio obligatorio?», mientras Galan Yovi apuntó directamente a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel: «Ese gobierno corrupto sabe que el pueblo ya lo odia por tanto abuso con apagones, miseria, hambre, no hay transporte».

Dânî Martìnez advirtió sobre las secuelas: «La mayoría de todos esos muchachos salen con problemas mentales y otros con vicios que nunca tuvieron». Ariam Acosta Rodriguez fue más tajante: «Aprovechen antes de que los regulen y váyanse del país».

El rechazo se produce en un contexto de muertes documentadas dentro del servicio militar: entre 2018 y principios de 2026, al menos 67 reclutas fallecieron, incluyendo 27 casos de suicidio y 16 por negligencias graves.

Solo en 2025 murieron al menos 19 jóvenes durante su período como reclutas, señaló Cubalex.

Pero, el Decreto 103/2024 del régimen impone multas de hasta 7,000 pesos cubanos a quienes no se presenten al ser citados, y Cuba no reconoce el derecho a la objeción de conciencia, lo que deja a los jóvenes sin ninguna vía legal para negarse.