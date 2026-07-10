Dina Stars enseña las cosas de una abuela chocha: «Es la misma señora que un día me golpeó con la olla arrocera»

La influencer cubana Dina Stars compartió esta semana en Instagram un video de su madre, Ileana Fernández, completamente derretida de amor con el bebé Derek en brazos, y lo acompañó con una confesión que arrancó carcajadas a sus seguidores: «Esa es la misma señora que un día me golpeó con la olla arrocera».

El reel publicado en su cuenta de Instagram acumuló miles de likes y decenas de comentarios, y muestra a Ileana en su faceta de abuela chocha, sosteniendo al pequeño con una ternura que, según Dina, nunca vio.

«Ahora el niño no puede ni llorar. Pero no importa! LA AMO», escribió la creadora de contenido junto al clip, resumiendo en pocas palabras el contraste entre la madre exigente que recuerda de su infancia y la abuela rendida ante su primer nieto.

La publicación desató una avalancha de comentarios de seguidores que se reconocieron de inmediato en la situación.

«Estaba guardando su amor para el nieto», bromeó uno. «Y después tienen la cara bien dura para decir que eso nunca pasó. Tienen memoria selectiva... de abuelas son puro amor», apuntó otro.

La mención a la olla arrocera se convirtió en el hilo conductor de la conversación. «Necesitamos historia de cómo fue esa olla en tu cabeza, jajajaj. Las adoro», pidió un seguidor. «Con los sartenes es válido, pero ya con la olla arrocera es otro nivel», añadió otro entre risas.

Varios internautas coincidieron en que Ileana ha perdido todos sus «poderes» ante el nieto. «Ha perdido todos los poderes (olla arrocera, chancleta y lo que estuviera al alcance de la mano), cayó rendida de amor ante Dereck», resumió un comentario que concentró buena parte de las reacciones.

Otros señalaron que la abuela incluso había prometido no cuidar hijos ajenos: «Y te dijo que no cuidaría hijos de nadie, jajajajaj.... Casi todas dicen lo mismo. Un abrazo, familia».

Derek, primer hijo de Dina Stars, nació el 12 de junio en España y al momento del video tiene aproximadamente un mes de vida, algo que varios seguidores notaron: «Soy yo o Dereck se ve súper grande para tener un mes nada más».

Ileana viajó desde Cuba hasta España a principios de mayo de 2026 para acompañar a su hija en el parto, tras ocho meses de separación. El emotivo reencuentro entre madre e hija ocurrió en una estación de tren española, donde también estaban presentes la pareja de Dina, Isaías.

Antes de viajar, en abril de 2026, Ileana había visto la ecografía 5D del bebé por videollamada desde Cuba, emocionándose profundamente ante la imagen de su futuro nieto.

«Así somos las abuelas, todo amor... ustedes nos entenderán cuando sean abuelas», cerró una seguidora, poniendo en palabras lo que el video de Dina dejó claro sin necesidad de más explicaciones.