A punto de ser mamá, cubana Dina Stars finalmente se reencuentra con su madre en España: Así fue el emotivo momento

La youtuber cubana Dina Stars vivió ayer uno de los momentos más esperados de su vida en España: el reencuentro con su madre, Ileana Fernández, tras ocho meses sin verse, tal como documenta en el vídeo publicado en su canal de YouTube el pasado domingo.

Ileana viajó desde Cuba hasta España para acompañar a su hija antes del nacimiento de su nieto, el bebé Derek, cuyo parto es inminente: Dina está de nueve meses.

El reencuentro tuvo lugar en una estación de tren, donde Dina Stars esperó a su madre junto a su pareja Isaías y su amiga «Puti Stars». Pese a estar en avanzado estado de embarazo, Dina acudió con tacones y confesó haber dormido apenas cuatro horas por la emoción.

«Ya estoy en España, ti, mi amor, loca por abrazarte. ¿Lloraste? Claro», dijo la madre durante el trayecto en una llamada telefónica que quedó registrada en el vídeo.

El abrazo entre ambas fue el punto culminante de un largo período de separación forzada por la emigración. «¿Quién te dice a ti que no nos vemos hace ocho meses? Nada más. A mí parece ocho siglos», le dijo Dina a su madre.

La youtuber reconoció que la emoción la desbordó: «Yo siento que todavía no lo he procesado. Todo ha sido tan rápido que yo no he tenido tiempo ni de llorar».

Para recibir a su madre, Dina había preparado congri y filetes de res en casa, y tenía un ramo de rosas esperando en el cuarto de la abuela. Al entrar a la vivienda, Ileana no pudo ocultar su asombro: «Qué linda la casa de mi niña», exclamó, y más tarde añadió: «En persona tu casa se ve tres veces más linda».

Una seguidora llamada Sheila dejó además un regalo de bienvenida en el cuarto de la madre: un aparato para hacer malvaviscos con chocolate, acompañado de una nota que Dina leyó en voz alta: «Bienvenida a España a esta nueva etapa tan linda, la vida de abuela. Que sea solo un pequeño lujo de todos los que te mereces por ser una mujer tan luchadora, fuerte y llena de amor».

El viaje también estuvo cargado de primeras veces para Ileana: nunca había montado en una escalera eléctrica ni viajado en tren de alta velocidad, experiencias que quedaron registradas con humor y ternura en el vídeo.

La noticia de la llegada de la madre a España fue filtrada antes de que Dina pudiera anunciarla: el portal Cubayama publicó una foto de Ileana junto a la suegra de la youtuber, algo que Dina lamentó entre risas.

Este reencuentro representa el cierre emocional de un largo ciclo de separación. Dina Stars llegó a Madrid en mayo de 2022 tras ser detenida por la Seguridad del Estado cubana en julio de 2021, mientras daba declaraciones en directo sobre las protestas del 11J. Desde entonces, su madre permaneció en Cuba.

En septiembre de 2025, Dina viajó a La Habana para visitar a su madre, y en abril de 2026, Ileana vio la ecografía 5D del bebé por videollamada desde Cuba, emocionándose al ver la imagen de su futuro nieto.

Dina también participó en el programa español 'First Dates' en noviembre de 2022, donde fue presentada como una joven cubana de 26 años recién llegada a España.

Al cerrar el vídeo, ya cerca de la una de la madrugada, DinaStars lanzó un mensaje a sus seguidoras: «Dinamitas, no existen imposibles. Si tienen un sueño, corran, corran y consíganlo». Su madre, por su parte, repetía incrédula: «Estoy en España, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo».