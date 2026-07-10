Cubana cuenta su historia de superación desde París: "Llegué sin nada a este país"

Deily Salazar Estévez llegó a París sin planearlo, sin hablar francés y sin conocer a nadie. Ocho años después, compartió en TikTok un testimonio que resume su historia de superación como emigrante cubana en la capital francesa.

Su destino original nunca fue Francia. Salió de Cuba rumbo a Canadá con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y reunirse con su familia, pero un problema con su visa le impidió entrar al país norteamericano.

«Llegué a esta ciudad sin elegirla, sin francés, sin red de apoyo, sin contacto, sin saber lo que venía», relató en el video publicado el 4 de julio.

Lo que vino después no fue sencillo. Deily describe una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia: «Hubieron momentos muy difíciles, momentos muy oscuros, de los que cuando hoy pienso todavía siento esa sensación de estrés en el estómago».

En esos momentos más duros, dice, llegó a sentir que no había salida. Sin embargo, tomó una decisión que, según ella, lo cambió todo: no abandonarse a sí misma.

«Nunca me abandoné, y eso —no abandonarme— fue lo único que necesité para que todo lo demás llegara», afirmó.

Hoy, ocho años después de aquella llegada imprevista, el panorama es radicalmente distinto. Deily trabaja en uno de los distritos más exigentes de París, en un empleo que ama y donde, según sus propias palabras, es bien valorada y bien remunerada.

Cría sola a un hijo al que describe como «fuerte, sano, pero sobre todo muy resiliente, que creció viendo a su mamá construyendo desde cero».

El balance que hace de estos años no está teñido de nostalgia, sino de orgullo: «Tengo paz, tengo estabilidad en todos los sentidos, y estoy muy orgullosa porque tengo más confianza en mí que en toda mi vida».

Y aclara que ese orgullo no viene de haber tenido un camino fácil, sino de todo lo contrario: «No porque todo haya sido fácil, sino precisamente porque no lo fue. Llegué a este país sin nada y lo convertí en mi casa».

En otros videos de su perfil, Deily comparte reflexiones sobre la vida de emigrante y el crecimiento personal. Una de sus frases recurrentes resume su filosofía de integración: «Integrarse no es borrarse».

Su historia forma parte de un fenómeno más amplio. La diáspora cubana en Francia es una de las más pequeñas de Europa, con entre 3,000 y 5,000 personas según estimaciones, en parte porque el país rechaza cerca del 80% de las solicitudes de asilo de cubanos, lo que complica la regularización migratoria.

Trayectorias como la de Deily —marcadas por destinos imprevistos y planes que se truncan— son comunes entre los emigrantes cubanos. La odisea de cubanos que llegan a través de múltiples países refleja la dificultad de los procesos migratorios que enfrentan quienes huyen de la crisis en la isla.

El video de Deily cerró con una frase que condensa todo lo que vivió: «Mientras no te abandones, todo va a estar bien. Es lo único que sé con certeza».