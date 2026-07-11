Muere una persona en el Malecón de La Habana en lo que vecinos vinculan a la crisis de agua

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Una persona perdió la vida la tarde del viernes en el Malecón de La Habana en un accidente que conmocionó a los vecinos de la zona.

Su cuerpo fue rescatado por bomberos y personal especializado, según confirmó el administrador del grupo de Facebook «Maravilloso Malecón», Carlos Espinosa Betancourt, quien describió el suceso como una «tarde de luto».

El hecho ocurrió alrededor de las 18:42 horas del 10 de julio, en el tramo del Malecón cercano al inicio de la calle Paseo, un punto que vecinos describen como históricamente peligroso.

Espinosa Betancourt descartó de forma explícita que la víctima se estuviera bañando por recreación —causa habitual de tragedias similares en verano— y también rechazó que se tratara de un caso de suicidio, confirmando que fue un accidente.

Lo que circula entre vecinos en los comentarios de la publicación apunta a una versión que, de confirmarse, convierte la tragedia en un símbolo brutal de la crisis que vive Cuba: la víctima habría acudido al mar a recoger agua salada para uso doméstico tras llevar más de siete días sin suministro en su hogar.

«Falleció porque fue a buscar agua para limpiar, es un conocido, trabaja en el Calixto, es una persona mayor que vive con su madre enferma, llevaba más de 7 días sin agua», escribió en los comentarios Alejandro Llanes Ortega.

Otra vecina, Margarita Acevedo, coincidió: «No, fue a cargar agua, hacía 7 días no le entraba a su casa, dicen vivía con su mamá en 1ra y C».

Varios comentarios identifican a la víctima como un trabajador del Hospital Calixto García que cuidaba a su madre postrada en cama. «Buen ser humano el que falleció. Atendía a su mamá postrada en cama», escribió Daisy Ortega. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Ante la pregunta de por qué alguien recogería agua de mar, otra usuaria lo explicó con crudeza: «Para limpiar o echar al baño sirve cuando no hay ninguna».

El suceso se produjo el mismo día en que Cuba sufrió su cuarto apagón total del año, que comenzó a las 16:30 horas. El 87% del sistema de abastecimiento de agua de La Habana depende de la electricidad para el bombeo, por lo que los cortes prolongados —de hasta 22 y 30 horas diarias— dejan a los hogares sin agua durante días o semanas. Según datos recientes, más de medio millón de habaneros sufren la crisis hídrica en julio de 2026.

Ni los medios oficialistas cubanos ni las autoridades han emitido declaración alguna sobre la muerte.

El Malecón acumula una larga historia de tragedias. En noviembre de 2022, un niño murió ahogado en sus aguas y otro fue rescatado con vida. En marzo de 2025, el adolescente Carlos Javier Sánchez, de 16 años, fue arrastrado por el oleaje cerca de La Punta y su cuerpo fue hallado al día siguiente. En octubre de 2025, bomberos rescataron a otra persona caída al mar en el mismo paseo costero.

Roberto A. Paneque Fonseca, vecino de la zona, lo resumió así en los comentarios: «Este pedacito de malecón en el inicio de la calle Paseo es muy peligroso y así lo ha sido toda la vida».

Lázara Madelin Herrera Rivera cerró con una frase que muchos compartieron: «Tristemente no es la primera vez que sucede y no creo que sea la última».