Más de medio millón de habaneros sufren la crisis del agua mientras el gobierno culpa al embargo de EE.UU.

El Canal Caribe de la televisión oficial difundió este jueves un reportaje en el que especialistas de Aguas de La Habana atribuyen al embargo estadounidense la grave crisis hídrica que afecta a más de 500,000 consumidores en la capital cubana, y el déficit energético alcanza un nuevo máximo histórico de 2,341 MW sin cubrir.

En el reportaje, el director de Acueductos de Aguas de La Habana Abel Fernández Díaz afirmó: "Con el arrecio del bloqueo y todas las medidas que se han ido tomando, que afecta el suministro de combustible, inclusive propio para la empresa, que también estamos afectados con la disponibilidad de combustible, y la generación que se afecta por el suministro de combustible, se va a ser afectado en una medida similar el suministro de agua".

Lo que el reporte oficial omite es que la crisis tiene raíces estructurales que van mucho más allá de las sanciones externas, que incluye décadas de subinversión, falta de mantenimiento de las termoeléctricas y un sistema hídrico cuyo 87 % depende de la red eléctrica para funcionar.

De las 480 estaciones fundamentales de bombeo a nivel nacional, solo 135 están en circuitos protegidos de los cortes eléctricos, lo que convierte cada apagón en una crisis hídrica inmediata para millones de cubanos.

El director del Despacho Nacional de Carga Félix Hernández Rodríguez reconoció en el mismo reporte: "La Unión Eléctrica tiene como prioridad el servicio de agua también, darle servicio a los pozos, a las grandes cuencas de abasto de agua a la capital y a las provincias, pero con los déficits que tenemos en estos momentos no dan abasto la energía para suplementar este bombeo de agua, sobre todo en los aeropicos".

Ante la emergencia, el régimen recurre a medidas paliativas: choferes de pipas realizan hasta tres viajes diarios a municipios como Diez de Octubre y Arroyo Naranjo, con prioridad para hospitales, centros educacionales y plantas de producción de alimentos y medicamentos.

Fernández admitió que el reparto en pipas "no es la solución idónea", pero señaló que busca garantizar que la población "al menos tenga acceso a un nivel de agua que le permita por lo menos hacer las cosas del diario".

La escalada de afectaciones ha sido progresiva y documentada. En abril de 2026, los apagones dejaban a 200,000 cubanos sin agua; en mayo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos confirmó 376,055 habaneros afectados; en julio, los propios especialistas de la empresa elevan la cifra a más de 500,000.

El malestar ciudadano acumulado ha desbordado la narrativa oficial. Vecinos de Mantilla bloquearon la Calzada de Managua el 5 de julio tras más de dos meses sin suministro regular, mientras que en El Cerro los residentes salieron a protestar por más de tres días sin agua.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas callejeras en junio de 2026, récord histórico absoluto, en un contexto donde a nivel nacional aproximadamente 2.7 millones de cubanos sufren escasez de agua diariamente.