Confirman más de 4,100 muertos en Venezuela tras devastadores terremotos

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El balance oficial de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio asciende a 4,118 fallecidos y 16,740 heridos, según el parte presentado este viernes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, difundido por el noticiero Venevisión.

El reporte también contabiliza 6,462 personas rescatadas con vida, 190 edificios colapsados, 856 estructuras afectadas y 17,907 ciudadanos que perdieron su vivienda, distribuidos en 89 campamentos transitorios donde se alojan 17,266 personas.

La cifra de muertos no ha dejado de crecer desde que el primer balance, el 25 de junio, registrara apenas 32 fallecidos. En poco más de dos semanas, el número oficial escaló de forma sostenida hasta superar los cuatro mil, convirtiendo esta catástrofe en la peor sacudida sísmica que sufre Venezuela en más de 126 años.

El doblete sísmico del 24 de junio —dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos— tuvo su epicentro en la zona limítrofe entre los estados Yaracuy y Carabobo, cerca de Yumare y Morón, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros que amplificó de forma devastadora los daños estructurales.

Captura de Facebook

El estado La Guaira concentra la mayor destrucción: 158 de los 190 edificios colapsados se ubican en esa franja costera, donde se acumulan cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros.

Las labores de rescate involucran a 30,076 efectivos venezolanos, 3,454 rescatistas internacionales y 29,843 voluntarios. Las autoridades reportan haber distribuido 9,766 toneladas de alimentos y más de 13,9 millones de litros de agua, además de haber atendido a 29,966 pacientes. Desde el sismo principal se han registrado 1,171 réplicas.

Sin embargo, las cifras oficiales son objeto de un cuestionamiento creciente. El gobierno venezolano no ha publicado en ningún momento una cifra de desaparecidos, una omisión que ha generado una ola de críticas.

La plataforma ciudadana «Encuéntralos» acumula más de 71,000 reportes de personas sin localizar, mientras que la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una Alerta Roja desde el 25 de junio con una probabilidad del 42% de que el total de víctimas mortales se sitúe entre 10,000 y 100,000 personas.

Entre las víctimas internacionales figuran al menos ocho cubanos confirmados muertos y más de 20 desaparecidos, principalmente en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira.

Cubanos siguen desaparecidos tras semanas del sismo, entre ellos una familia de seis personas hallada bajo los escombros el 28 de junio.

La ONU estima que 6,76 millones de personas resultaron afectadas por el desastre y calcula pérdidas económicas cercanas a 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del producto interno bruto venezolano.

Venezuela y el organismo internacional trabajan en soluciones habitacionales prefabricadas para los damnificados sin hogar, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha solicitado al rey Carlos III la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para financiar la reconstrucción.