"Esos números no cuadran, ¿y los desaparecidos?": Venezolanos repudian al gobierno por cifras de fallecidos tras terremotos

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El gobierno venezolano actualizó este jueves el balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio y elevó a 3,889 la cifra de fallecidos. Sin embargo, el reporte generó una oleada de cuestionamientos en redes sociales, donde numerosos ciudadanos reclamaron que las autoridades siguen sin informar cuántas personas permanecen desaparecidas.

El parte fue difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero del gobierno para la emergencia, quien publicó el informe en su cuenta de X acompañado únicamente de la palabra: «Atención».

Además de los fallecidos, el documento reporta 16,740 heridos, 6,462 personas rescatadas, 86,794 familias atendidas, 190 edificios colapsados y 1,142 réplicas registradas desde el sismo.

Sin embargo, la ausencia de un balance oficial sobre las personas desaparecidas concentró buena parte de las reacciones de los usuarios.

«¿Esos números no cuadran, y los desaparecidos? ¿Los que están en los escombros?», escribió la usuaria @osa59.

En la misma línea, Iván Roa (@JivanRoa) preguntó: «¿Y los desaparecidos????», mientras que @MarinAmeri69088 acusó al gobierno de haber «desaparecido a los desaparecidos».

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han publicado una cifra oficial de personas cuyo paradero continúa sin conocerse, pese a que han emitido sucesivas actualizaciones desde el inicio de la emergencia.

Otros usuarios también señalaron inconsistencias en las cifras oficiales.

«¿Por qué no aumentan los rescatados, si están consiguiendo gente?», cuestionó @LoydaZea, quien además pidió información sobre trabajadores que presuntamente se encontraban en viviendas vacacionales al momento del desastre.

Por su parte, @ConiBitx reclamó mayor transparencia y mencionó el caso de una persona desaparecida.

«Difundan la lista de desaparecidos. La cantidad es enorme, como el caso de la señora Cristina Ramos. Hay miles. Esto es tapar el sol con un dedo», escribió.

Diferencias con estimaciones independientes

El nuevo balance oficial continúa muy por debajo de las estimaciones realizadas por organismos y centros especializados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) proyectó desde el 25 de junio, con una probabilidad del 42 %, que el número final de víctimas mortales podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas, de acuerdo con sus modelos de impacto.

Por su parte, estimaciones difundidas por organismos humanitarios internacionales sitúan en decenas de miles el número de personas que podrían permanecer desaparecidas bajo los escombros, mientras plataformas ciudadanas como «Encuéntralos» registran más de 71,000 reportes de personas sin localizar.

Desde el primer balance emitido el 24 de junio, cuando las autoridades reportaron 32 fallecidos, la cifra oficial ha aumentado de forma progresiva hasta los 3,889 muertos comunicados este jueves.

La mayor tragedia sísmica en más de un siglo

El doble terremoto del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia y epicentro en Morón, estado Carabobo, está considerado como la peor catástrofe sísmica registrada en Venezuela desde comienzos del siglo XX.

La Guaira continúa siendo el estado más afectado, con 158 de los 190 edificios colapsados reportados oficialmente y alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros.

La ONU estima que 6,76 millones de personas resultaron afectadas por el desastre y calcula pérdidas económicas cercanas a 6.700 millones de dólares.

Entre las víctimas también figuran ciudadanos cubanos. Hasta el más reciente balance disponible, ocho cubanos habían fallecido y al menos 20 permanecían desaparecidos, principalmente en las localidades de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira.