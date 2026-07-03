Cubanos siguen desaparecidos tras más de una semana de los devastadores terremotos en Venezuela

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Más de una semana después del devastador doblete sísmico que sacudió Venezuela el 24 de junio, al menos 20 cubanos permanecen desaparecidos y ocho han sido confirmados fallecidos, según el monitoreo realizado por el medio independiente elTOQUE y los sitios de búsqueda que la ciudadanía ha habilitado en el país.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, golpearon con especial fuerza el estado La Guaira, donde se concentra la mayoría de los cubanos afectados: las parroquias de Caraballeda, Catia La Mar, Macuto y Naiguatá registran la mayor parte de las víctimas de la comunidad cubana.

Entre los casos más dolorosos figura el de una familia cubana de seis integrantes hallada sin vida el 29 de junio entre los escombros de los edificios Oasis Beach y Resjurel, en Playa Grande: Yadina de la Caridad Yáñez Linares, instructora de ciclismo de 36 años oriunda de Sandino, Pinar del Río; su esposo Alain Rodríguez Rojas; su hijo Dylan Xander Rodríguez Yáñez, de seis años; la madre de Yadina, Gladys María Linares; y los padres de Alain, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera y Teresa Rojas Rodríguez.

También permanece desaparecida la doctora matancera Lázara Yumara Villaurrutia Rodríguez, de 35 años, junto a su esposo venezolano Juan Simón Leca y su bebé Sebastián, de siete meses, tras el colapso total del edificio donde vivían en Catia La Mar. «Su familia está desesperada, profe, no saben nada... Sus amigos estamos desesperados», declaró una amiga de la doctora.

Uno de los casos que mantiene la esperanza es el del niño Dayan Martínez, de 10 años, oriundo de Mayabeque, atrapado en el edificio Coral Beach de Los Corales.

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Rescatistas lograron comunicarse con él alrededor del 1 de julio y confirmaron que estaba con vida, aunque sin poder extraerlo hasta ese momento.

La lista de cubanos desaparecidos documentada por elTOQUE incluye además a Ady Zaldívar (64 años, Caraballeda), Olivia Hernández Pérez (28 años, psicóloga habanera), Michel Luis Curbelo Moreira (34 años, fisioterapeuta), Reinaldo Raspal Interián (62 años, Catia La Mar) y Aidimir Arriechi (41 años, madre de dos niños de uno y cuatro años, Naiguatá), entre otros hasta completar 21 casos documentados.

La respuesta del régimen cubano ha sido objeto de severas críticas. El 27 de junio, la directora de Asuntos Consulares del MINREX, Ana Teresita González Fraga, afirmó que Cuba «no tiene confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos», contradiciendo directamente los reportes ciudadanos con nombres y ubicaciones concretas.

Solo dos días después, el MINREX reconoció oficialmente la primera muerte —Lupercio Adrian D'Pérez y Pando, residente en Caraballeda desde 2021— y habilitó teléfonos de contacto en Cuba y en el Consulado en Venezuela.

Las familias afectadas denuncian abandono consular y ausencia de información sobre la repatriación de los fallecidos.

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró el 28 de junio mantener «contacto permanente con las autoridades venezolanas», pero el régimen priorizó públicamente la seguridad de sus 12,930 colaboradores de salud, ignorando la situación de los ciudadanos cubanos residentes en las zonas devastadas.

El panorama general en Venezuela es catastrófico. El balance oficial al 2 de julio contabilizaba 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos, cifras que la ONU considera muy inferiores a la realidad.

El Comité Internacional de Rescate estimó hasta 50,000 desaparecidos, cifra que el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó de «aterradoramente verosímil».

Como señaló elTOQUE en su cobertura, «sin comunicaciones estables, sin ayuda humanitaria temprana y con el peso de la distancia, los cubanos en Venezuela enfrentan esta tragedia prácticamente solos».