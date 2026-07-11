Educación en Las Tunas admite que reducción del horario escolar dejó a niños expuestos a la calle y al delito

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El director general de Educación en Las Tunas, Nilser Piñeda, reconoció públicamente que la eliminación de la doble sesión escolar durante el curso 2025-2026 dejó a menores deambulando en horarios no habituales, expuestos a la calle y al delito, en una admisión inusual para un funcionario del régimen cubano.
La medida, adoptada como respuesta a la crisis energética y al déficit de combustible, tuvo consecuencias sociales directas que las autoridades debieron atender junto al Ministerio del Interior (Minint), admitió Piñeda en declaraciones al periódico oficial 26, el funcionario
"El hecho de que hayamos trabajado en una sola sesión provocó que en horarios no acostumbrados los estudiantes estuvieran fuera de las escuelas. La familia no siempre tuvo las condiciones para ocuparse de ellos y muchos salieron a deambular", apuntó,
El directivo convino asimismo en que la inasistencia escolar creció durante el período lectivo hasta alcanzar cifras que debieron analizarse "de manera reiterativa" en los grupos de trabajo encargados de las políticas sociales de la provincia.
Más grave aún, Piñeda reconoció que "en algunos casos se han reportado menores que cometen delitos", situación que fue atendida con estrategias específicas coordinadas con el Minint.
La eliminación de la doble sesión fue descrita por el propio funcionario como una "reorganización sin precedentes" en el sistema educativo de Las Tunas, agravada por el alto déficit de combustible que atraviesa Cuba.
"Esta decisión de concentrar la enseñanza en una sola sesión adelantó la salida de los estudiantes a horas en las que, tradicionalmente, permanecían en los centros con el almuerzo incluido", explicó Piñeda.
En mayo de 2025, los apagones ya obligaban a flexibilizar horarios y el vestuario escolar en provincias como Artemisa, donde las secundarias adoptaron sesiones únicas sin merienda.
En marzo pasado, el gobierno exigió enviar a los niños a la escuela pese al colapso energético, lo cual generó indignación masiva entre padres en redes sociales.
El escenario de desprotección infantil coincide con un deterioro documentado de la seguridad pública. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento de 115 % frente a 2024, con los robos como delito predominante.
Por otro lago, las pandillas juveniles han crecido en organización y presencia en múltiples municipios del país durante el año.
El consumo de drogas sintéticas también ha llegado a los espacios escolares. Autoridades de Guantánamo confirmaron en abril de 2025 la detección de más de una decena de menores que consumían narcóticos dentro de centros educativos, incluidos ocho hospitalizados por intoxicación.
Con el verano de 2026 ya en curso y el año escolar concluido, Piñeda trasladó la responsabilidad a las familias, y puntualizó que los docentes agotaron sus recursos para cerrar el curso "en condiciones extremas".
El artículo del periodico 26 concluye con una advertencia que resume la gravedad de la situación: "Si no lo hace [la familia], el vacío lo llenarán la calle, el delito, en una sociedad que no puede permitirse perder a su generación más joven".
Preguntas frecuentes sobre la crisis educativa y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se eliminó la doble sesión escolar en Las Tunas?
La eliminación de la doble sesión escolar en Las Tunas se debió a la crisis energética y al déficit de combustible que enfrenta Cuba. Esta medida fue descrita como una "reorganización sin precedentes" en el sistema educativo. Sin embargo, tuvo consecuencias negativas, como el aumento de la exposición de los niños a la calle y al delito.
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¿Cuáles han sido las consecuencias de la reducción del horario escolar en Cuba?
La reducción del horario escolar ha dejado a muchos niños desprotegidos y expuestos a la calle y al delito. Además, la inasistencia escolar ha crecido, y se han reportado casos de menores cometiendo delitos. Esta situación ha requerido la intervención del Ministerio del Interior para implementar estrategias específicas.
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¿Cómo ha afectado la crisis energética a la educación en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha afectado gravemente a la educación, obligando a reducir horarios y a modificar el calendario escolar. Esto ha llevado a la suspensión de exámenes y al adelanto del cierre del curso escolar 2025-2026. Además, ha provocado el colapso del transporte escolar y la falta de recursos básicos para el aprendizaje.
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¿Cuál es la situación de la seguridad pública en Cuba en 2025-2026?
La seguridad pública en Cuba ha empeorado, con un aumento del 115% en los delitos registrados en 2025 en comparación con 2024. Los robos son el delito más común, y las pandillas juveniles han aumentado su presencia en varios municipios. Además, el consumo de drogas sintéticas ha llegado a las escuelas, agravando la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.