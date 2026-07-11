Educación en Las Tunas admite que reducción del horario escolar dejó a niños expuestos a la calle y al delito

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El director general de Educación en Las Tunas, Nilser Piñeda, reconoció públicamente que la eliminación de la doble sesión escolar durante el curso 2025-2026 dejó a menores deambulando en horarios no habituales, expuestos a la calle y al delito, en una admisión inusual para un funcionario del régimen cubano.

La medida, adoptada como respuesta a la crisis energética y al déficit de combustible, tuvo consecuencias sociales directas que las autoridades debieron atender junto al Ministerio del Interior (Minint), admitió Piñeda en declaraciones al periódico oficial 26, el funcionario

"El hecho de que hayamos trabajado en una sola sesión provocó que en horarios no acostumbrados los estudiantes estuvieran fuera de las escuelas. La familia no siempre tuvo las condiciones para ocuparse de ellos y muchos salieron a deambular", apuntó,

El directivo convino asimismo en que la inasistencia escolar creció durante el período lectivo hasta alcanzar cifras que debieron analizarse "de manera reiterativa" en los grupos de trabajo encargados de las políticas sociales de la provincia.

Más grave aún, Piñeda reconoció que "en algunos casos se han reportado menores que cometen delitos", situación que fue atendida con estrategias específicas coordinadas con el Minint.

La eliminación de la doble sesión fue descrita por el propio funcionario como una "reorganización sin precedentes" en el sistema educativo de Las Tunas, agravada por el alto déficit de combustible que atraviesa Cuba.

"Esta decisión de concentrar la enseñanza en una sola sesión adelantó la salida de los estudiantes a horas en las que, tradicionalmente, permanecían en los centros con el almuerzo incluido", explicó Piñeda.

En mayo de 2025, los apagones ya obligaban a flexibilizar horarios y el vestuario escolar en provincias como Artemisa, donde las secundarias adoptaron sesiones únicas sin merienda.

En marzo pasado, el gobierno exigió enviar a los niños a la escuela pese al colapso energético, lo cual generó indignación masiva entre padres en redes sociales.

El escenario de desprotección infantil coincide con un deterioro documentado de la seguridad pública. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento de 115 % frente a 2024, con los robos como delito predominante.

Por otro lago, las pandillas juveniles han crecido en organización y presencia en múltiples municipios del país durante el año.

El consumo de drogas sintéticas también ha llegado a los espacios escolares. Autoridades de Guantánamo confirmaron en abril de 2025 la detección de más de una decena de menores que consumían narcóticos dentro de centros educativos, incluidos ocho hospitalizados por intoxicación.

Con el verano de 2026 ya en curso y el año escolar concluido, Piñeda trasladó la responsabilidad a las familias, y puntualizó que los docentes agotaron sus recursos para cerrar el curso "en condiciones extremas".

El artículo del periodico 26 concluye con una advertencia que resume la gravedad de la situación: "Si no lo hace [la familia], el vacío lo llenarán la calle, el delito, en una sociedad que no puede permitirse perder a su generación más joven".