"El cuento de nunca acabar": el régimen insiste en sus "políticas sociales" mientras Cuba se apaga

El viceprimer ministro Eduardo Martínez compareció este viernes en la Mesa Redonda de la televisión estatal para defender, con la solemnidad de siempre, las 13 políticas sociales del régimen, articuladas en más de treinta programas que, según él, «han acompañado la vida de los cubanos» desde 1959. Lo que no mencionó es que miles de cubanos no pudieron ver la transmisión: no tenían electricidad.

Según recoge el oficialista Cubadebate, Martínez abrió con el recordatorio de rigor: «desde el mismo triunfo de la Revolución, nuestro país comenzó a implementar un grupo de políticas sociales». Y fue rotundo: «podemos decir de forma categórica que han logrado resultados significativos a lo largo de todos estos años».

Para ilustrar esos logros, el funcionario recurrió al sistema de salud: antes de 1959 existían «alrededor de solo setenta entidades entre hospitales y clínicas privadas»; hoy, afirmó, el país cuenta con más de diez mil instituciones sanitarias, 149 hospitales, más de 451 policlínicos y más de setenta mil médicos.

Pero la realidad que el propio Martínez terminó admitiendo desmonta parte del discurso triunfalista: «los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando». La tasa de mortalidad infantil, que llegó a estar en cuatro por cada mil nacidos vivos, es hoy de 9,3. «Se nos ha duplicado precisamente por todo este recrudecimiento del bloqueo», dijo, echando mano del argumento de siempre.

Lo que Martínez no dijo es que la mortalidad infantil aumentó un 148% entre 2018 y 2025, pasando de 4,0 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, según el Centro de Investigación Económica y de Políticas de Estados Unidos. En La Habana, la tasa llegó a 14 por cada mil a inicios de 2026. La mortalidad materna, que el funcionario situó en 30,8 por cada cien mil nacidos vivos, ya era de 44,1 en 2025, deterioro reciente que prefirió omitir.

Tampoco mencionó que la tasa de supervivencia de niños con cáncer cayó del 85% al 65% por falta de medicamentos, ni que Cuba solo cubre el 30% de su cuadro básico de fármacos. Sí reconoció que hay más de cien mil personas en lista de espera quirúrgica —incluyendo más de mil niños— y que plantas de producción de medicamentos están paradas «porque no tienen combustible para que sus calderas funcionen».

La frase más llamativa llegó cuando Martínez calificó la situación de «genocidio»: «la afectación es real, es un cerco que realmente es un genocidio, eso no tiene otro nombre». Acto seguido, el funcionario anunció como gran avance una inversión de más de cinco millones de dólares para reanimar la planta de producción de medicamentos oncológicos.

Sobre la cooperación médica internacional, apuntó directamente as Secretario de Estado de EE.UU.: «A eso han atacado fundamentalmente también las políticas dirigidas por Marco Rubio, sobre todo de cortar toda la cooperación médica y meterles miedo a los países». El embargo y Washington como chivos expiatorios de siempre, mientras la crisis energética registra apagones de entre veinte y 40 horas consecutivas y un déficit que ha superado en las últimas semanas en reiteradas ocasiones los 2,000 MW, producto de décadas de desinversión y mala gestión.

Los comentarios en la transmisión de Facebook fueron más elocuentes que cualquier diapositiva oficial. «No hay electricidad para ver la Mesa redonda... ni la triangular», escribió un internauta. «La infamia institucionalizada, ya este programa no debiera existir, al final nadie lo ve porque no hay corriente», apuntó otro. «Se ve que para eso sí hay electricidad... los que no producen nada, los que no aportan nada, solo hablar y hablar», sentenció un tercero.

Martínez cerró anunciando que las transformaciones aprobadas por el parlamento —el paquetazo de 176 medidas, que incluye un salario mínimo de 3,210 pesos desde este mes— son «transformaciones profundas» que «demandan mayor celeridad», reconociendo así la demora acumulada durante años. Una cubana resumió todo con cuatro palabras en los comentarios: «El cuento de nunca acabar».