Paula Alí, Premio Nacional de Televisión de Cuba 2026

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El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS Cuba) aprobó de manera unánime, este viernes, la entrega del Premio Nacional de Televisión 2026 a Paula Andrea Alí Rivera, una de las actrices más queridas y respetadas de la cultura cubana, a propuesta de la Dirección General de la Televisión Cubana.
El galardón reconoce más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida en la televisión, el teatro y el cine de la Isla. Según informó el ICS en sus redes sociales, «es un honor amanecer confirmando» la decisión, que fue adoptada en la reunión ordinaria del organismo.
Paula Andrea Alí Rivera nació el 26 de enero de 1938 en Candelaria, en la actual provincia de Artemisa, y dio sus primeros pasos en el mundo artístico en 1959 como modelo y extra en televisión, sin imaginar que llegaría a convertirse en una figura emblemática de la cultura nacional.
Su carrera abarca prácticamente todos los escenarios posibles. Pasó por el Teatro Martí en el género vernáculo y el teatro bufo, se integró en 1970 al prestigioso grupo Teatro Estudio —con el que mantiene vínculo hasta la actualidad— y trabajó también con el grupo El Público, donde protagonizó La Celestina, dirigida por Carlos Díaz.
En el cine, su filmografía supera las 30 películas del ICAIC, entre ellas Lista de espera (2000), Nada (2001), El cuerno de la abundancia (2008) y Cartas del Parque. Precisamente por Nada, del director Juan Carlos Cremata, obtuvo el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias, Colombia, en 2003.
En la pequeña pantalla, según destacó Cubavisión al anunciar el reconocimiento, «su versatilidad magistral para transitar entre el drama y la comedia la ha convertido en un rostro imprescindible de los hogares cubanos». Su paso por telenovelas como Enamorada del mar (1989), Las huérfanas de la Obrapía (1999) y Vuelve a mirar (2021) forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de cubanos. También es recordada con especial cariño por su papel de la doctora Rosa Matriz en el popular programa humorístico Punto G.
El ICS subrayó que «su legado está en la memoria colectiva de un país que la ha admirado durante años, y su nombre es sinónimo de dedicación, talento y amor por la actuación», y añadió que «su carrera sigue siendo una inspiración para nuevas generaciones de artistas cubanos».
El Premio Nacional de Televisión 2026 se suma a una extensa lista de reconocimientos acumulados a lo largo de su vida. Entre ellos figuran el Premio de la UNEAC por actuación femenina en televisión por El año que viene (1993), los Premios Segismundo por el monólogo Una mujer sola (1990), el Premio Pequeña Pantalla y el Premio Especial Maestra de Generaciones, ambos en 2021, y la Distinción por la Cultura Nacional. Ha realizado además giras internacionales por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.
La actriz, que celebró su cumpleaños número 88 en enero de 2026 con un homenaje especial en el programa Al Mediodía del canal nacional, ha generado una ola de afecto popular en Cuba que trasciende lo artístico. En agosto de 2024 fue internada de urgencia en el Instituto de Cardiología de La Habana, lo que desató una oleada de solidaridad en redes sociales; se recuperó favorablemente. En junio de 2025, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas tuvo que desmentir nuevos rumores sobre su estado de salud, confirmando que se encontraba bien.
El reconocimiento a la actriz llega en un momento en que la televisión cubana atraviesa severas dificultades materiales, marcadas por los apagones eléctricos que afectan al país desde 2024 y la emigración masiva de talentos, lo que otorga un valor simbólico adicional al homenaje a una figura que, con 88 años y más de seis décadas de entrega, sigue siendo, como resumió Cubavisión, «una de las leyendas vivas más grandes de nuestras pantallas».
Preguntas frecuentes sobre el Premio Nacional de Televisión de Cuba 2026 otorgado a Paula Alí
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Paula Alí y por qué es reconocida en Cuba?
Paula Andrea Alí Rivera es una de las actrices más queridas y respetadas de la cultura cubana. Nacida en 1938 en Candelaria, Paula Alí ha tenido una carrera de más de seis décadas en la televisión, el teatro y el cine cubano. Su versatilidad en transitar entre el drama y la comedia la ha convertido en un rostro imprescindible en los hogares cubanos, y su legado es una inspiración para nuevas generaciones de artistas en la isla.
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¿Qué producciones destacadas ha protagonizado Paula Alí?
Paula Alí ha protagonizado numerosas producciones tanto en teatro como en cine y televisión. En televisión, es conocida por su participación en telenovelas como "Enamorada del mar", "Las huérfanas de la Obrapía" y "Vuelve a mirar". En cine, ha trabajado en películas del ICAIC como "Nada", "El cuerno de la abundancia" y "Cartas del Parque". Su papel en "Nada" le valió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias, Colombia, en 2003.
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¿Qué significa el Premio Nacional de Televisión de Cuba 2026 para Paula Alí y el sector televisivo cubano?
El Premio Nacional de Televisión de Cuba 2026 es un reconocimiento a la trayectoria y dedicación de Paula Alí en el ámbito artístico cubano. Este galardón se entrega en un contexto de severas dificultades materiales para la televisión cubana, marcadas por apagones eléctricos y la emigración de talentos, lo que otorga un valor simbólico adicional al homenaje. A sus 88 años, Paula sigue siendo una figura emblemática de la cultura cubana, una leyenda viva para la televisión en la isla.
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¿Cuál ha sido el impacto de Paula Alí en la cultura cubana y en las nuevas generaciones de artistas?
Paula Alí ha dejado un legado en la cultura cubana que sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones de artistas. Su carrera es un símbolo de dedicación, talento y amor por la actuación. Ha sido reconocida con múltiples premios a lo largo de su vida, y su impacto trasciende lo artístico, generando una ola de afecto popular en Cuba. Su trayectoria es un ejemplo de profesionalismo y entrega que ha influido en muchos jóvenes que buscan seguir sus pasos en el arte.
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